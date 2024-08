Empresas americanas são vítimas de hackers chineses

No dia 27 de agosto, foi registrado um novo ciberataque patrocinado pelo estado chinês conhecido como Volt Typhoon. Como resultado, as autoridades americanas foram alertadas, pois, de acordo com investigações da empresa de segurança Lumen Technologies, esse grupo de hackers explorou uma vulnerabilidade em um produto da empresa Versa Networks para se infiltrar em redes de empresas americanas e indianas, incluindo provedores de serviços de internet.

Este problema de segurança, que após investigações foi classificado como de ‘alta gravidade’, permitiu que hackers obtivessem acesso não autorizado a sistemas internos e potencialmente causassem interrupções em serviços críticos. Por sua vez, a empresa Versa reconheceu o problema e lançou um patch de emergência para resolvê-lo. No entanto, eles detalharam que a empresa admitiu que alguns de seus clientes não haviam aplicado as medidas de segurança recomendadas e foram vítimas desse ciberataque.

Por não ser um caso isolado, este incidente gerou grande preocupação nos Estados Unidos, pois se soma a um conjunto de ataques cibernéticos atribuídos à China nos últimos anos. Por isso, autoridades americanas têm alertado repetidamente sobre os riscos que esses ataques representam para a infraestrutura crítica do país, como redes elétricas, sistemas de água e comunicações.

Enquanto do outro lado do mundo o governo chinês negou qualquer envolvimento nesses ataques. No entanto, as evidências apresentadas pelas agências de inteligência dos Estados Unidos apontam para uma operação coordenada e patrocinada pelo estado.