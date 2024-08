Apple anuncia seu evento ‘It’s Glowtime’ para 9 de setembro e tudo indica que será sobre o iPhone 16

A Apple anunciou seu evento 'It's Glowtime' para 9 de setembro e tudo indica que será sobre o iPhone 16

A Apple confirmou oficialmente que irá celebrar um novo evento especial em 9 de setembro próximo. Sob o lema ‘It’s Glowtime’, a empresa californiana reunirá os amantes da tecnologia no icônico Steve Jobs Theater para apresentar suas últimas novidades.

E embora ainda não tenha revelado os detalhes específicos dos produtos que serão apresentados, todos os olhos estão voltados para a nova geração do iPhone. Na verdade, espera-se que a empresa revele a série iPhone 16, que, de acordo com os rumores, trará um design renovado e novas funcionalidades.

O iPhone 16 finalmente chegará?

Um dos destaques das mudanças esperadas nos iPhone 16 e 16 Plus é um redesenho do módulo da câmera, com um sistema de câmeras alinhadas verticalmente. Esta nova disposição não só dará ao dispositivo um visual mais moderno, mas também poderá melhorar a qualidade das fotografias e vídeos.

Por outro lado, os modelos Pro da série, o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, podem manter o design de três câmeras que tem caracterizado os modelos Pro nos últimos anos. No entanto, há rumores de que podem incorporar um novo acabamento em cor bronze, o que lhes daria um aspecto mais premium e sofisticado.

Uma outra característica esperada para chegar a toda a linha do iPhone 16 é o botão de ação, que estreou nos modelos Pro da série iPhone 15. Este botão, que substitui o antigo interruptor de silêncio, oferece maior personalização e permite aos usuários atribuir diferentes funções a um único toque.

Além do botão de ação, também se tem especulado sobre a inclusão de um novo botão dedicado à captura de fotos e vídeos. Ainda não está claro se essa função será exclusiva dos modelos Pro ou se também estará disponível nos modelos padrão.

Um papel importante para a inteligência artificial

A inteligência artificial também será um tema central no evento da Apple. Espera-se que a empresa apresente novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial para seus dispositivos, especialmente para a linha iPhone 16. Rumores sugerem que todos os modelos do iPhone 16 serão compatíveis com a Apple Intelligence, o que permitirá aos usuários realizar tarefas de forma mais inteligente e eficiente.

Além dos novos iPhones, espera-se que a Apple também apresente o Apple Watch Series 10 e duas novas versões dos AirPods. Essas novidades, juntamente com melhorias no software e serviços da Apple, prometem um evento cheio de surpresas e novidades para os usuários da Apple.

Resumindo, o evento da Apple em 9 de setembro se destaca como um dos mais importantes do ano. Os fãs da empresa estão ansiosos pela apresentação da nova geração do iPhone e outras novidades que a Apple tem preparadas.