Você já pode ter música no seu perfil do Instagram: 5 passos para colocar a música que você quiser

Instagram acaba de adicionar uma função que permite por música no seu perfil

A Meta tem se esforçado para manter o Instagram entre os gigantes das redes sociais, implementando várias funções que otimizam a experiência de seus milhões de usuários.

ANÚNCIO

Uma das mais recentes que eles adicionaram é a de colocar uma música no perfil, uma opção inovadora que está chegando de forma progressiva a todos que fazem parte da plataforma.

Como adicionar música no perfil do Instagram?

Quer descobrir qual é o procedimento para adicionar música a sua ‘bio’? Continuae a ler para descobrir, segundo o Xataka Android. O processo é intuitivo e requer apenas alguns passos.

Passo 1 : entre no seu perfil no Instagram e pressione o botão Editar que está abaixo da sua biografia.

: entre no seu perfil no Instagram e pressione o botão que está abaixo da sua biografia. Passo 2 : procure a opção de Música que aparecerá abaixo dos quadros para inserir seus dados. Se não aparecer nada, você deve esperar, pois a nova função é ativada de forma gradual.

: procure a opção de que aparecerá abaixo dos quadros para inserir seus dados. Se não aparecer nada, você deve esperar, pois a nova função é ativada de forma gradual. Passo 3 : depois de pressionar em Música , você terá que clicar onde diz Escolha uma música para o seu perfil para iniciar o processo de configuração da nova funcionalidade.

: depois de pressionar em , você terá que clicar onde diz para iniciar o processo de configuração da nova funcionalidade. Passo 4 : imediatamente, abrirá o buscador de música do Instagram , onde terá que procurar e selecionar a música que deseja adicionar. Também tem a opção de ouvi-la antes.

: imediatamente, abrirá , onde terá que procurar e selecionar a música que deseja adicionar. Também tem a opção de ouvi-la antes. Passo 5: depois de escolher a música, você poderá selecionar o trecho que deseja que seja reproduzido em seu perfil e salvar. Assim como nos stories, a seleção terá uma duração de apenas 30 segundos.

Depois de seguir todos esses passos, o processo estará completo. A partir de agora, um reprodutor aparecerá abaixo da biografia. A música não será reproduzida automaticamente, mas você terá a opção de dar play.

O tema pode ser alterado quantas vezes desejar seguindo o mesmo processo. No entanto, se a opção não estiver ativada no seu perfil, você também não poderá ouvir as músicas de outros usuários.