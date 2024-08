Vídeo impressionante mostra como a Terra e o Sistema Solar se movem ao redor do buraco negro da Via Láctea

Todo o plano existencial do Universo se reduz às forças gravitacionais. A Lua é atraída pela Terra; nosso mundo e o restante dos planetas giram ao redor do Sol; e o Sistema Solar se move por toda a Via Láctea sujeito à maior força de nossa galáxia: o buraco negro chamado Sagitario A*.

Foi apenas há dois anos que foi conseguida a primeira fotografia do buraco negro da nossa galáxia. Teorizava-se que existia, mas até 2022 ninguém o havia confirmado com imagens.

Com base nas descobertas recentes, uma equipe científica criou um modelo digital que mostra como o Sistema Solar se move pelos vastos terrenos da galáxia. É possível que o sistema completo colida com algum outro objeto? Provavelmente não. A imensidão do espaço nos permite seguir nosso caminho sem problemas, assim como outros corpos celestes seguem o deles sem nos encontrarem.

Órbitas ao redor de um buraco negro

A representação gráfica oferece uma perspectiva cativante do movimento estelar, mostrando o Sol como o protagonista de uma dança cósmica, enquanto os planetas orbitam ao seu redor.

O vídeo, meticulosamente elaborado por cientistas, permite contemplar a majestosidade do Sol atravessando a Via Láctea, a imensa espiral de estrelas que abriga nosso Sistema Solar. Nesta incrível viagem estelar, os observadores virtuais podem apreciar como os planetas, fiéis companheiros do Sol, traçam suas órbitas ao redor desta estrela massiva.

O fenômeno representado neste vídeo é uma recriação gráfica do movimento orbital do Sol e dos planetas em nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol, juntamente com seu séquito planetário, está constantemente em movimento através do espaço interestelar.

A Via Láctea, onde reside o nosso sistema solar, é uma vasta coleção de estrelas, planetas, gás e poeira cósmica. O Sol não está estático neste imenso cenário, mas orbita em torno do centro galáctico a uma velocidade aproximada de 828.000 quilômetros por hora.