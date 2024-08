Do que se trata a encefalite equina oriental? A doença obriga a um toque de recolher em Massachusetts

Encefalite equina oriental chegou a quatro localidades de Massachusetts e está gerando alertas no país, levando à imposição de toque de recolher. As autoridades de saúde estão tentando evitar a propagação da doença transmitida por mosquitos, que já registrou casos em Douglas, Oxford, Sutton e Webster.

ANÚNCIO

O confinamento voluntário será à noite e a medida foi tomada depois que o Departamento de Saúde Pública do estado (DPH) confirmou o primeiro caso humano de encefalite equina oriental no condado de Worcester desde 2020.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Confinamento voluntário para conter a doença

O New York Post informou que o Conselho de Saúde de Oxford votou na quarta-feira passada para apoiar as pessoas a permanecerem em suas casas após as 18:00 horas, medida que será implementada até 30 de setembro.

A partir de 1 de outubro, a recomendação é ficar em casa após as 17:00 horas até a primeira geada intensa.

De acordo com as autoridades de saúde pública, o horário do crepúsculo ao amanhecer é considerado o "horário de pico dos mosquitos".

Risco crítico em Massachusetts

A saúde pública indicou que as quatro comunidades americanas estão em risco crítico: "É responsabilidade da Junta de Saúde proteger a saúde pública e levamos isso muito a sério. Encorajamos fortemente os residentes a seguir essas recomendações devido à gravidade do EEE e ao fato de que está em nossa comunidade," disse um porta-voz da cidade de Oxford.

ANÚNCIO

"Queremos educar nossos residentes sobre EEE e a gravidade da doença, bem como conscientizá-los sobre o risco", continuou o porta-voz.

No campo educacional, “as escolas estão trabalhando para reprogramar e ajustar seus calendários esportivos para que os treinos e jogos ocorram antes do horário da tarde e nos fins de semana”, de acordo com a Fox News Digital.

O que é a encefalite equina oriental?

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, é uma doença rara, mas grave, causada por um vírus que se propaga através da picada de um mosquito infectado.