Astronautas ficarão presos na ISS durante Natal e Ano Novo, Starliner da Boeing retornará sozinha

Nesta foto fornecida pela NASA, os astronautas de lançamento de teste da Boeing, Suni Williams e Butch Wilmore, no centro, posam com os engenheiros de vôo da Expedição 71, Mike Barratt, à esquerda, e Tracy Dyson

A colaboração entre a NASA e a Boeing não correu como esperado. O lançamento da nave espacial Starliner, pertencente à empresa conhecida por sua presença na aviação comercial, continua a registrar falhas. Por isso, a agência espacial norte-americana decidiu trazê-la de volta sem os astronautas que viajaram na cápsula.

Butch Wilmore e Suni Williams voaram para a Estação Espacial Internacional da NASA (ISS) na terça-feira, 5 de junho. Eles estão a caminho de completar três meses em órbita, quando o plano inicial era que ficassem apenas cinco dias ou no máximo algumas semanas.

No entanto, a nave espacial registrou mais de cinco vazamentos de hélio, incluindo um antes do voo que foi resolvido às pressas para não cancelar o voo da Boeing para o espaço.

Todo esse tempo eles estiveram tentando resolver os problemas. E embora a NASA não se atreva a dizer a palavra fracasso em um anúncio oficial feito neste domingo, 25 de agosto, informaram que a cápsula Starliner da Boeing retornará para casa sozinha, sem os astronautas, para não correr riscos desnecessários.

"A volta sem tripulação permite à NASA e à Boeing continuar coletando dados de teste da Starliner durante seu próximo voo de retorno para casa, sem assumir mais riscos do que o necessário para sua tripulação", informou a NASA.

Quando e como os astronautas retornam para casa?

O que deveria ser um voo para a Estação Espacial Internacional de algumas semanas, agora se tornou uma missão de oito meses. De acordo com o que a NASA informa, Wilmore e Williams continuarão seu trabalho formalmente como parte da tripulação da Expedição 71/72 até fevereiro de 2025.

Eles voarão para casa a bordo de uma nave espacial Dragon com outros dois membros da tripulação designados para a missão SpaceX Crew-9 da agência. Enquanto a nave Starliner, que retornará do espaço sem tripulação, está prevista para retornar no início de setembro.

“Os voos espaciais são arriscados, mesmo em suas formas mais seguras e rotineiras. Um voo de teste, por natureza, não é nem seguro nem rotineiro. A decisão de manter Butch e Suni a bordo da Estação Espacial Internacional e trazer o Starliner da Boeing de volta para casa sem tripulação é o resultado do nosso compromisso com a segurança: nosso valor fundamental e nossa Estrela do Norte”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.