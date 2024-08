Foi descoberto um novo e fascinante tipo de onda eletromagnética: transporta energia dos raios para a Terra

Cientistas da Universidade de Alaska Fairbanks fizeram uma descoberta que promete revolucionar nossa compreensão da interação entre a Terra e o espaço. Eles descobriram um novo tipo de onda eletromagnética, chamada de ‘assobiador refletido especularmente’, que transporta energia dos raios terrestres até a magnetosfera, a região dominada pelo campo magnético de nosso planeta.

ANÚNCIO

Esta descoberta desafia as teorias previamente estabelecidas sobre como a energia dos raios interage com a ionosfera e a magnetosfera. Anteriormente, acreditava-se que a maior parte da energia dos raios ficava retida na ionosfera, uma camada da atmosfera superior. No entanto, esta nova pesquisa sugere que uma parcela significativa dessa energia escapa e alcança a magnetosfera, onde pode influenciar os cinturões de radiação que protegem a Terra das partículas prejudiciais provenientes do Sol.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Pode afetar a tecnologia espacial

Esta descoberta tem profundas implicações para a nossa compreensão do ambiente espacial e para o desenvolvimento de tecnologias espaciais. Os cinturões de radiação, que são afetados por essas ondas eletromagnéticas, podem danificar satélites e outros equipamentos espaciais. Ao entender melhor como as ondas eletromagnéticas interagem com os cinturões de radiação, os cientistas podem desenvolver sistemas de proteção mais eficazes para satélites e missões espaciais tripuladas.

Além disso, essa descoberta pode ter implicações para a vida na Terra. As mudanças na magnetosfera podem afetar os sistemas de comunicação, navegação e geração de energia. Ao compreender melhor os processos físicos que ocorrem na magnetosfera, os cientistas podem desenvolver modelos mais precisos do clima espacial e prever melhor os eventos que podem afetar nosso planeta.

Como foi feita essa descoberta?

Os cientistas utilizaram dados das sondas Van Allen da NASA para identificar e analisar esses novos silvos. Essas sondas, lançadas em 2012, forneceram uma grande quantidade de informações sobre os cinturões de radiação e o ambiente espacial em geral. Ao combinar esses dados com modelos teóricos, os pesquisadores conseguiram identificar e caracterizar o novo tipo de onda eletromagnética.

Esta descoberta representa um desafio significativo para as teorias existentes sobre a interação entre a Terra e o espaço. Os cientistas terão que revisar e atualizar os modelos atuais para incorporar esse novo fenômeno. Além disso, mais pesquisas serão necessárias para compreender completamente as implicações dessa descoberta e seu impacto em vários processos físicos no espaço.

Esta descoberta abre novas portas para a pesquisa espacial. Ao compreender melhor os processos físicos que ocorrem na magnetosfera, os cientistas poderão desenvolver tecnologias mais avançadas para explorar o espaço e aproveitar seus recursos. Além disso, esta descoberta poderia ajudar a proteger a Terra dos perigos do espaço, como tempestades solares e ejeções de massa coronal.