Polaris Dawn: tudo sobre a missão inédita da SpaceX para astronautas

No dia 26 de agosto de 2024, inicia uma missão sem precedentes para a ciência espacial. SpaceX, com quatro astronautas privados, viajará a uma distância de 1.200 quilômetros da superfície da Terra. Esta cifra triplica a separação da Estação Espacial Internacional (ISS), que se encontra a 400 quilômetros do solo terrestre.

O que chama a atenção desta missão, chamada Polaris Dawn, é que alcançará esta distância com uma nave espacial de uma empresa privada, a Crew Dragon Resilience impulsionada por um Falcon 9, da SpaceX, e com quatro astronautas que não pertencem a nenhuma agência governamental de pesquisa. É um projeto completamente executado pela empresa de Elon Musk e alguns de seus parceiros comerciais.

Os 1.200 quilômetros podem aumentar para 1.400 uma vez que a cúpula se separa do foguete. É a distância mais longa alcançada por um humano desde a última missão Apollo em 1972. Esta região da órbita da Terra é complicada, pois os níveis de exposição à radiação são muito perigosos.

Além da distância que o Polaris Dawn alcançará, também chama a atenção que nesta região será realizada uma caminhada espacial, conhecida cientificamente como Atividade Extraveicular (EVA), algo que até agora apenas astronautas da NASA, Roscosmos (Rússia), ESA (Europa), JAXA (Japão) ou CSA (Canadá) haviam feito.

Agora, astronautas privados, profissionalmente treinados, saberão o que é estar fora de uma nave espacial no espaço.

A missão ficará a cargo de Jared Isaacman, comandante do projeto e principal financiador. Isaacman, um empresário e piloto, tem demonstrado um compromisso inabalável com a exploração espacial.

Sarah Gillis, especialista em missões e engenheira sênior de operações espaciais na SpaceX, estará acompanhando você. Ela desempenhou um papel fundamental na preparação da missão e participou da primeira caminhada espacial comercial.

Também está Anna Menon: especialista em missões e funcionária da SpaceX. Ela contribuiu com sua experiência em engenharia de sistemas para a missão. E por último, mas não menos importante, Scott Poteet, piloto e médico de emergência. Poteet, um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, trouxe consigo uma vasta experiência em aviação e medicina.