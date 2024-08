Como se destacar em uma entrevista de emprego? Estes são os conselhos de Mark Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook

Destacar em uma entrevista de emprego pode fazer toda a diferença entre garantir o emprego dos sonhos ou continuar procurando por uma oportunidade. Por isso, para os candidatos que buscam se destacar nesses processos, uma ajudinha das grandes mentes do mundo da tecnologia pode ser bastante útil.

Três dos empresários mais influentes do mundo, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook, compartilharam ao longo dos anos vários de seus melhores conselhos, baseados em suas próprias experiências e abordagens. Esses conselhos não apenas revelam o que esses líderes procuram em um candidato, mas também como qualquer pessoa pode se preparar melhor para esses momentos cruciais.

Mark Zuckerberg e o Poder da Admiração na Contratação

Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, revelou em várias ocasiões sua abordagem única para contratação de pessoal. Durante o Mobile World Congress de 2015 em Barcelona, ele compartilhou um critério simples, mas profundo: "Só contratarei alguém para trabalhar diretamente para mim se eu trabalharia para essa pessoa". Essa regra, que pode parecer incomum à primeira vista, se baseia na ideia de que a pessoa selecionada deve possuir qualidades e habilidades que o próprio Zuckerberg admiraria em um ambiente de trabalho.

Zuckerberg enfatizou que esta abordagem tem sido um teste confiável para ele ao longo dos anos. Embora a competência técnica seja crucial, também é fundamental que os candidatos demonstrem qualidades pessoais que os tornem potenciais líderes. Compreender e aplicar esse critério pode ajudar os candidatos a enfrentar entrevistas com mais confiança, mostrando não apenas suas habilidades, mas também a capacidade de inspirar e liderar, características altamente valorizadas na cultura empresarial do Meta.

Bill Gates e a importância do autoconhecimento nas entrevistas

Por sua vez, Bill Gates, cofundador da Microsoft, compartilhou sua vasta experiência na dinâmica das entrevistas de emprego. Durante uma entrevista simulada com a estrela da NBA Stephen Curry, Gates ofereceu valiosos conselhos sobre como lidar com perguntas difíceis em uma entrevista.

Quando lhe foi perguntado: "Por que devemos contratá-lo?", Gates respondeu com uma mistura de humildade e confiança, destacando sua paixão e dedicação: "Estou um pouco louco. Escrevo programas de software muito além de qualquer aula que tenha feito e acho que melhorei ao longo do tempo".

Gates também enfatizou a importância do trabalho em equipe, admitindo que, embora às vezes possa ser crítico, sempre o faz com a intenção de contribuir para o sucesso coletivo. Sua resposta à pergunta sobre suas forças e fraquezas foi igualmente instrutiva. Ele reconheceu que não é forte em marketing ou vendas, mas valoriza a colaboração com aqueles que possuem essas habilidades.

Esse nível de autoconhecimento e honestidade é crucial em uma entrevista, pois revela a capacidade do candidato de trabalhar em equipe e complementar as habilidades de outros.

Quanto às suas expectativas salariais, Gates demonstrou uma mentalidade de longo prazo, algo que muitos empregadores apreciam: "Espero que o pacote de opções seja bom. Posso correr riscos e acredito que a empresa tem um grande futuro". Esse enfoque demonstra que Gates valoriza mais as oportunidades de crescimento e a visão de longo prazo da empresa do que uma compensação imediata em dinheiro.

Tim Cook e as qualidades fundamentais para trabalhar em grandes empresas

Tim Cook, CEO da Apple, destacou em várias ocasiões as qualidades que considera fundamentais para qualquer candidato a trabalhar em grandes empresas como a Apple. Durante uma visita à Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, Cook compartilhou alguns dos valores que a Apple busca em seus funcionários. A primeira dessas qualidades é o desejo de mudar o mundo.

Segundo Cook, a maioria dos funcionários da Apple são motivados por uma missão interna de "enriquecer a vida das pessoas" e deixar um impacto positivo na sociedade.

Além disso, Cook enfatizou a importância do trabalho em equipe, destacando que na Apple, o sucesso é alcançado por meio da colaboração: "Duas pessoas fortes trabalhando bem juntas podem realizar um trabalho realmente incrível". A criatividade é outro pilar na Apple, e Cook procura pessoas que consigam enxergar os problemas sob perspectivas inovadoras, alinhadas com o DNA inovador da empresa.

Finalmente, Cook destacou a importância da curiosidade, valorizando os funcionários que não têm medo de fazer perguntas, não importa quão simples ou complexas possam parecer. Na Apple, essa curiosidade é vista como uma ferramenta-chave para a inovação e o progresso contínuo.