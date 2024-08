Você está isolado pelos fones de ouvido no escritório? Contamos se é bom ou ruim

Assim se trabalha nos escritórios do Twitter Foto: Getty Images

Nos últimos anos, todos nós temos ido para o escritório e, depois de alguns minutos de convivência, nos isolamos na profundidade dos fones de ouvido, seja para ouvir música, um podcast relaxante ou até mesmo ruídos de ambiente que nos ajudem a nos concentrar. Sem dúvida, tem vantagens como poder se concentrar e ser mais produtivo, mas também nos afasta do contato que poderíamos ter com outras pessoas, afetando até mesmo a forma como nos relacionamos e buscamos melhorar o trabalho em equipe. Aqui estão os prós e contras de acordo com um estudo da Cloud Cover Music.

Fones de ouvido como uma ferramenta para a produtividade

Em busca de lidar com escritórios lotados, o estudo revelou que 56% dos funcionários americanos usam regularmente fones de ouvido durante o expediente de trabalho. Especificamente, muitos comentaram que é uma maneira de aumentar a produtividade em ambientes barulhentos e com distrações, e ajuda a se concentrar e a criar uma bolha de trabalho pessoal ao ouvir música ou podcasts.

No entanto, também foi detectado que para muitos, os fones de ouvido são usados como uma espécie de sinal visual de "não perturbe" para evitar ser interrompidos enquanto trabalham. Na verdade, 46% dos entrevistados admitiram usá-los com esse propósito.

Fones de ouvido: sua barreira pessoal

Por incrível que pareça, o aumento no uso de fones de ouvido está causando uma grande mudança na forma como as pessoas se comportam em seu ambiente de trabalho. Embora os espaços de escritório abertos, que são uma tendência atual, possam promover a colaboração entre colegas, também podem ser prejudiciais para a concentração que cada um deseja ter, e é aí que entra essa espécie de barreira.

Pouco a pouco, os auscultadores tornaram-se algo mais do que um acessório, pois agora são uma ferramenta essencial para que cada funcionário possa adaptar o ambiente de trabalho às suas necessidades.