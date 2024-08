Novas falhas técnicas ameaçam o retorno (e a vida) dos astronautas da NASA que estão presos na Estação Espacial

A história dos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore agora tem uma reviravolta. E é que parece que a situação com a nave Starliner da Boeing está cada vez mais complicada. Isso porque, embora a mesma possa ser usada para o reingresso na Terra em caso de emergência, há problemas com os propulsores e vazamentos de hélio que tornam essa manobra arriscada, podendo a nave ficar à deriva ao ser liberada ou até mesmo colidir com a Estação Espacial Internacional (EEI).

Como se isso não bastasse, agora há um problema adicional: se forem resgatados pela SpaceX, Williams e Wilmore não poderão usar os trajes de resgate da Boeing devido à incompatibilidade destes com os projetados para as naves da SpaceX.

Diante disso, a NASA está avaliando opções, incluindo o lançamento de uma missão Crew-9 da SpaceX em fevereiro com apenas dois tripulantes para que Williams e Wilmore possam retornar, porém essa missão precisaria levar mais 2 trajes adicionais para eles.

O problema inicial

No dia 6 de junho, durante o acoplamento da nave à EEI, foram detectados várias fugas de hélio no sistema de propulsão, o que acendeu os alarmes entre os engenheiros da Boeing e da NASA. Além disso, o mau funcionamento de outros propulsores aumentou a preocupação de que, em caso de um desacoplamento mal sucedido, a Starliner poderia perder o controle e colocar em perigo tanto os astronautas quanto a própria EEI.

Estes riscos obrigaram a NASA a reconsiderar seus planos de retorno e avaliar uma série de contingências para garantir a segurança da tripulação.

A tarefa de tomar decisões no Espaço

À medida que os engenheiros da Boeing e da NASA analisam semanas de dados e testes, a pressão para encontrar uma solução viável aumenta. Ken Bowersox, administrador associado da Direção de Missões de Operações Espaciais da NASA, destacou a importância de tomar uma decisão informada, embora não isenta de riscos.

"A decisão final sobre como trazer os astronautas de volta não é apenas crucial para a segurança deles, mas também terá impacto na gestão de recursos e no bom funcionamento das operações na EEI", explica.

As possíveis falhas nos propulsores do Starliner poderiam desencadear uma série de eventos catastróficos, como uma rotação fora de controle ou até mesmo uma colisão com a EEI. Essas preocupações levaram as equipes técnicas a trabalhar incansavelmente para entender completamente os problemas e desenvolver soluções que minimizem os riscos.

SpaceX, uma alternativa viável

Uma das opções mais viáveis é o uso da Crew Dragon da SpaceX, uma nave que demonstrou ser confiável em missões anteriores; no entanto, essa solução não está isenta de desafios. Os trajes espaciais projetados pela Boeing e SpaceX não são compatíveis, o que complicaria qualquer operação de resgate de emergência envolvendo a Crew Dragon.

A incompatibilidade entre os sistemas de suporte de vida e os trajes espaciais destacou as dificuldades inerentes ao Programa de Tripulação Comercial da NASA, pois reflete a complexidade de gerenciar múltiplos fornecedores e tecnologias em um ambiente tão delicado quanto o Espaço.

Diante da impossibilidade de usar os trajes atuais da Boeing na Crew Dragon, a NASA está avaliando a possibilidade de lançar uma missão Crew-9 da SpaceX em fevereiro do próximo ano. Essa missão ofereceria uma oportunidade de trazer de volta os astronautas sem depender do Starliner, cuja confiabilidade está em questão.

No entanto, essa opção também implica em um atraso significativo no retorno dos astronautas, o que poderia prolongar ainda mais sua estadia na EEI e aumentar os desafios logísticos e de saúde associados a missões prolongadas no espaço.

Golpe duro para a Boeing e a NASA

O fato de a NASA poder ser obrigada a evitar o uso do Starliner para uma missão tripulada de retorno é um golpe duro para a reputação da empresa e pode ter implicações a longo prazo para sua participação em futuros contratos espaciais.

Embora a EEI esteja equipada para suportar missões de longa duração, a permanência prolongada dos astronautas não estava originalmente planejada, o que requer ajustes na gestão de recursos e suprimentos. Além disso, a exposição prolongada à microgravidade pode ter efeitos negativos na saúde dos astronautas, incluindo perda de massa óssea e muscular, bem como problemas de visão e circulação.

A NASA teve que adaptar seus planos de suporte para garantir que os astronautas possam continuar seu trabalho de forma segura e eficiente durante sua estadia prolongada. Isso inclui a gestão da alimentação, exercício e monitoramento da saúde dos astronautas, bem como o planejamento de atividades que mantenham seu bem-estar psicológico em um ambiente tão isolado.

A colaboração e a comunicação eficaz entre todos os atores envolvidos são essenciais para garantir que as missões tripuladas sejam realizadas de forma segura e bem-sucedida. A revisão formal das opções de retorno será realizada nos próximos dias, e qualquer decisão tomada terá um impacto duradouro tanto na segurança dos astronautas quanto na reputação das agências e empresas envolvidas.