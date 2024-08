Carros que funcionam com ‘água do mar’: esta é a nova tecnologia sustentável que está sendo testada na Europa

A água do mar ou água salgada pode ser o elemento determinante para o funcionamento dos carros elétricos no futuro. Isso é o que diz uma empresa chamada NanoFlowcell, sediada em Liechtenstein e Suíça. Os cientistas desenvolveram uma tecnologia chamada bi-ION e a apresentaram como uma alternativa revolucionária às baterias tradicionais.

A Europa pretende reduzir as emissões de CO2 no transporte urbano para zero até 2035. Para alcançar esse objetivo, em princípio, é necessário mudar toda a indústria automotiva e os motores a combustão.

Neste contexto, os motores baseados no funcionamento com ‘água do mar’, fabricados pela NanoFlowcell, ganham relevância. Eles estão dentro do seu próprio carro, chamado Quantino, e vamos te explicar como funciona essa tecnologia, porque não é como se você fosse a um posto de gasolina abastecer seu carro com água do mar, as coisas não funcionam assim.

Motores elétricos, baterias de água salgada

A base desta tecnologia é o uso de células de fluxo que empregam dois tanques de fluidos iónicos - um carregado positivamente e outro negativamente - para gerar a eletricidade que impulsiona o motor do carro.

As células de fluxo funcionam de forma semelhante a uma bateria tradicional, mas com uma diferença chave: em vez de ter eletrodos sólidos onde a energia é armazenada, as células de fluxo utilizam dois líquidos eletrolíticos que circulam em sistemas separados.

Estes líquidos, chamados anólito e católito, contêm íons que, ao passar através de uma membrana semipermeável na célula, geram uma corrente elétrica.

O coração da tecnologia da Nanoflowcell é o eletrólito bi-ION, uma solução salina especialmente formulada, daí a relação com água do mar ou água salgada para fazer funcionar o motor do seu veículo.

Testes de NanoFlowcell

Em 2019, a empresa anunciou que seu protótipo havia superado os 500 quilômetros de testes, alcançando uma conquista importante em seu caminho para a comercialização.

A empresa ainda não instalou esses carros pelo mundo, mas ao acessar seu site oficial, descobrimos que em maio deste ano eles lançaram um projeto chamado Quanton City, seu próprio centro de fabricação em Nova York.

“A empresa afirmou em comunicado que está focada na inovação pioneira nas indústrias automotiva, aeroespacial, de aplicações elétricas e robótica, e tem como objetivo continuar avançando no desenvolvimento da tecnologia de células de fluxo.”