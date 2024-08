Cientistas revelam realidade arrepiante: um evento solar poderia acabar com nossa civilização

Se um evento da magnitude do Evento Carrington acontecesse hoje, as consequências seriam desastrosas

Ao longo de sua história, o Sol experimentou períodos de intensa atividade que tiveram consequências para o nosso planeta. Uma das ameaças mais temidas e menos compreendidas são as supertempestades solares, fenômenos que poderiam alterar drasticamente a vida como a conhecemos.

Atualmente estamos em um período de alta atividade solar, o que levanta uma pergunta preocupante: o que aconteceria se uma super tempestade solar como a que atingiu a Terra há 14.000 anos ocorresse hoje em dia?

Um registro nos anéis das árvores

Durante o processo de fotossíntese, as árvores registram mudanças em seu ambiente nos anéis de crescimento que se formam a cada ano. Esses anéis atuam como cápsulas do tempo, armazenando informações sobre as condições ambientais ao longo dos séculos.

Charlotte Pearson, dendrocronóloga do Laboratório de Pesquisa de Anéis de Árvores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descreve esses registros como um valioso arquivo temporal.

"Fornecem-nos uma cronologia inestimável de eventos passados", explica.

Um evento solar surpreendente

Em 2012, Fusa Miyake detectou um aumento significativo de carbono-14 (um isótopo radioativo de carbono) nos anéis de crescimento de um ano específico: 774 d.C.

“Estava tão emocionada”, lembra Miyake.

Embora inicialmente tenha sido pensado que poderia estar relacionado a eventos cósmicos como supernovas, estudos posteriores sugeriram outra causa provável: uma supertempestade solar, um evento solar tão grande que supera qualquer coisa observada na era moderna.

Testemunhas de uma atividade solar extrema

O evento Miyake (batizado em homenagem à cientista) mais poderoso foi descoberto em 2023, quando Edouard Bard e seus colegas anunciaram a descoberta de um pico de carbono-14 em pinheiros escoceses fossilizados no sul da França, datados de 14.300 anos atrás.

Durante os picos de atividade, o Sol pode lançar enormes labaredas de plasma, conhecidas como ejeções de massa coronal (CMEs, em inglês) e explosões de radiação, chamadas labaredas solares.

Se o Sol direcionar uma CME para a Terra, pode causar tempestades geomagnéticas quando as partículas carregadas entram em nossa atmosfera, desencadeando auroras espetaculares. De fato, em maio deste ano, com o Sol se aproximando de seu máximo solar atual, a tempestade geomagnética mais forte em duas décadas produziu auroras visíveis em cidades de algumas regiões, como Londres (Reino Unido) e São Francisco (Califórnia).

Quais poderiam ser os efeitos de uma tempestade solar?

Essas tempestades podem causar estragos na Terra, desde aumentar a fricção atmosférica nos satélites (como o telescópio Hubble, que desceu entre 40 e 80 metros por dia durante as tempestades geomagnéticas de maio) até danificar redes elétricas.

O evento solar mais poderoso da história recente, conhecido como o Evento Carrington de 1859, desencadeou intensas auroras em ambos os hemisférios e causou sobrecargas elétricas que derrubaram linhas telegráficas em todo o mundo.

No pior cenário, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) poderia entrar em colapso, os satélites poderiam ser retirados de suas órbitas e seus delicados componentes eletrônicos danificados. Além disso, várias redes elétricas na Terra, e até mesmo a internet, poderiam falhar. No entanto, os eventos Miyake são rajadas de partículas pelo menos dez vezes maiores do que o evento Carrington.