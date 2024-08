CBLOL 2024: PaiN Gaming se classifica para sua sexta final consecutiva

Neste domingo, dia 18 de agosto, os torcedores conheceram a primeira equipe classificada para a grande final do CBLOL 2024, que será disputada no próximo dia 07 de setembro e dará à equipe campeã o direito de representar o Brasil no Worlds, o mundial de League of Legends.

A decisão do primeiro finalista aconteceu em uma Melhor de 5 partidas (Md5) disputada entre Vivo Keyd Stars e PaiN Gaming, duas das equipes mais antigas do cenário brasileiro de League of Legends.

Como foi a série?

Ao todo, foram necessários quatro jogos para definição do primeiro grande finalista da competição. E logo no primeiro game do dia já deu para perceber que as duas equipes vieram com tudo para a Arena.

Com um bom começo de jogo e uma fase de rotas convincente, a PaiN conseguiu impor seu ritmo desde o começo da partida, construindo uma vantagem sólida que tornou praticamente impossível uma reação por parte da VKS. Em pouco tempo a equipe dos Tradicionais conseguiu invadir a base adversária e acabar com o primeiro game, abrindo 1 a 0 na série.

No segundo jogo tivemos uma postura diferente por parte da VKS, que conseguiu se manter no game por um pouco mais de tempo, mas que ainda assim não conseguiu executar bem sua composição e acabou cedendo a segunda vitória para a PaiN.

Faltando apenas uma vitória para conquistar a passagem para Belo Horizonte, a PaiN tentou não diminuir o ritmo no terceiro jogo da série, mas um draft diferenciado por parte da VKS com direito a uma atuação belíssima de Smiley e sua Kalista manteve os Guerreiros na disputa.

Precisando ganhar dois jogos na sequência, a VKS entrou para o último jogo tentando comandar a partida, mas as coisas não correram conforme o planejado e, com boas jogadas, a PaiN conseguiu dominar a partida completamente, conquistando a terceira vitória na série e sua vaga na grande final.

Com o resultado, os Tradicionais vão para sua sexta final seguida no CBLOL e aguardam para descobrir quem conquistará a vaga pela chave inferior.