Quer que fique mais bonito? Assim podes ativar o modo WhatsApp no estilo do iPhone

Se você é um usuário do Android que deseja desfrutar da estética visual de um iPhone no WhatsApp, está com sorte. Atualmente, existe uma modificação que permite personalizar a aparência do popular aplicativo de mensagens para se assemelhar à interface do usuário dos dispositivos iOS de forma fácil e gratuita.

Primeiramente, é importante esclarecer que esse tipo de modificação não é oficialmente respaldada pelo WhatsApp ou Apple. Geralmente, envolve o uso de aplicativos de terceiros, o que pode representar certos riscos para a segurança da sua conta.

WhatsApp tem possibilidade de mudar sua estética | Unsplash: Jakub Zerdzicki / Freepik (Unsplash: Jakub Zerdzicki / Freepik)

Para começar, você precisará de um lançador de aplicativos que replique a aparência do iOS em seu dispositivo. Existem vários lançadores populares, como Nova Launcher, Launcher iOS 14 e Launcher iPhone que você pode encontrar na Google Play Store, de acordo com Depor.

Como ativar o modo WhatsApp no estilo do iPhone?

Baixar o lançador: Procure um dos lançadores que imitam o iOS na Google Play Store, baixe e instale no seu dispositivo

Configurar o lançador: Depois de instalado, abra o lançador e siga as instruções para configurá-lo como seu lançador padrão. Isso modificará a interface do usuário do seu dispositivo, dando-lhe uma aparência semelhante à de um iPhone

Instale o WhatsApp: Certifique-se de ter a última versão do WhatsApp. Se não tiver, vá até a Google Play Store e faça o download

Não é necessário ter um iPhone para conseguir essa estética no seu celular | Unsplash (Unsplash)