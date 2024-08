Quer jogar God of War Ragnarok no teu PC? Estes são os requisitos

A espera acabou para os jogadores de PC. God of War Ragnarok, a aclamada aventura de Kratos e Atreus, chegará à plataforma da Valve em 19 de setembro. No entanto, antes de mergulharmos nos nove reinos, é fundamental conhecer os requisitos técnicos exigidos por este título para proporcionar uma experiência de jogo fluída e visualmente impressionante.

Requisitos técnicos detalhados

A Sony publicou os requisitos técnicos oficiais de God of War Ragnarok para PC, que vão desde configurações mínimas para desfrutar do jogo a 1080p e 30 FPS, até especificações mais exigentes para aqueles que procuram uma experiência visual de alta qualidade em 4K e altas taxas de atualização.

Requisitos mínimos: Sistema operacional: Windows 10 de 64 bits Processador: Intel Core i5-4670K ou AMD Ryzen 3 1200 Memória RAM: 8 GB Placa gráfica: NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT Armazenamento: 190 GB de SSD

Requisitos recomendados: Sistema operacional: Windows 10 de 64 bits Processador: Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 7 2700X Memória RAM: 16 GB Placa gráfica: NVIDIA RTX 3070 ou AMD RX 6800 Armazenamento: 190 GB de SSD

O que isso significa para os jogadores de PC?

Estes requisitos técnicos indicam que God of War Ragnarok requererá um hardware relativamente potente para desfrutar ao máximo. No entanto, os requisitos mínimos são bastante acessíveis, o que significa que um grande número de jogadores de PC poderá experimentar a aventura de Kratos.

É importante ressaltar que a Sony recomendou o uso de um SSD para instalar o jogo. Isso se deve ao fato de que o tamanho do arquivo de instalação é de 190 GB, e um SSD garantirá tempos de carregamento mais rápidos e uma experiência de jogo mais fluida.

Será que o meu Steam Deck consegue executar God of War Ragnarok?

Muitos jogadores se perguntam se o seu Steam Deck será capaz de executar God of War Ragnarok. Embora o Steam Deck não atenda aos requisitos mínimos em termos de resolução, é provável que possa executar o jogo com configurações gráficas baixas e uma resolução inferior a 1080p. Isso ocorre porque o Steam Deck possui uma arquitetura de hardware otimizada para jogos e uma interface de usuário projetada especificamente para jogos portáteis.

Que outras opções tenho se o meu PC não atender aos requisitos?

Se o seu PC não atende aos requisitos mínimos, existem várias opções:

Atualizar seu hardware: Se o seu orçamento permitir, você pode atualizar sua placa gráfica, processador ou memória RAM para atender aos requisitos mínimos

Jogar na nuvem: Serviços como GeForce Now permitem que você jogue jogos de PC em streaming, o que significa que você não precisa de hardware potente em seu computador

Esperar por uma oferta: Os preços dos componentes de PC costumam flutuar, então você pode encontrar uma boa oferta no futuro

God of War Ragnarok promete ser uma experiência épica para os jogadores de PC. No entanto, é importante garantir que o seu equipamento atenda aos requisitos técnicos mínimos para desfrutar do jogo sem problemas. Se o seu PC não estiver à altura, você sempre pode explorar outras opções, como atualizar o seu hardware, jogar na nuvem ou aguardar por uma oferta.