Este é o truque mais eficaz para usar o Waze sem uma conexão à Internet ou dados no celular

De todas as aplicações de navegação, diferentes do Google Maps, o Waze é um dos mais populares e eficazes, pelo menos na América Latina. Este serviço tornou-se famoso por ser impulsionado pela sua própria comunidade e oferecer informações em tempo real sobre o trânsito, presença policial, condições da estrada e até mesmo obras na estrada.

Costuma ser eficaz na hora de fornecer informações sobre congestionamentos de trânsito ou acidentes na estrada. O Waze se tornou uma das melhores opções para aqueles que frequentemente trafegam pelas ruas da cidade, a bordo de um veículo automotor.

Há aqueles que a usam para rotas longas, como viagens para outras cidades, mas sua melhor funcionalidade é a informação de tráfego nos grandes centros urbanos.

Para poder acessar suas funções de maneira ótima, é necessário ter uma boa conexão de dados, pois o aplicativo vai atualizando sobre os problemas que podem surgir no caminho.

No entanto, existe uma opção oculta dentro do Waze que permite usar o aplicativo sem a necessidade de estar conectado à Internet.

Waze offline

Antes de executar esta função, é importante considerar que só poderão calcular uma rota e não sair dela uma vez que iniciem a viagem.

Planeje sua rota antes de sair : abra o Waze enquanto ainda estiver conectado à Internet (Wi-Fi ou dados móveis) e procure o destino para onde deseja ir.

: abra o Waze enquanto ainda estiver conectado à Internet (Wi-Fi ou dados móveis) e procure o destino para onde deseja ir. Iniciar navegação : comece a navegar em direção ao seu destino. O Waze irá baixar a rota e armazená-la em cache.

: comece a navegar em direção ao seu destino. O Waze irá baixar a rota e armazená-la em cache. Não feche o aplicativo : mantenha o Waze aberto em segundo plano enquanto viaja. Se mantiver o aplicativo aberto, poderá continuar a utilizar as instruções de navegação mesmo que perca a conexão à Internet durante a viagem.

: mantenha o Waze aberto em segundo plano enquanto viaja. Se mantiver o aplicativo aberto, poderá continuar a utilizar as instruções de navegação mesmo que perca a conexão à Internet durante a viagem. Evite desvios significativos: o Waze pode guiá-lo pela rota planejada sem Internet, mas se você se desviar significativamente da rota, é possível que o aplicativo não consiga recalcular uma nova rota sem conexão.

Este truque é útil para viagens onde a conexão com a Internet é instável ou em áreas onde você sabe que não terá sinal. No entanto, o Waze não pode fornecer informações em tempo real, como alertas de trânsito ou acidentes, sem conexão com a Internet.