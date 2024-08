Google Chrome está atualizado: agora você pode assistir vídeos do YouTube em uma janela flutuante

Em alguns navegadores, como o Opera, assistir a vídeos em janelas flutuantes enquanto navega na internet é algo bastante estabelecido. Nesse sentido, o Google Chrome tinha ficado um pouco para trás, sem ter essa opção que é, na verdade, bastante útil. No entanto, o navegador do Google está começando a pagar essa dívida, pelo menos, com os vídeos do Youtube. Agora, com a extensão gratuita Picture in Picture by Google, você pode desfrutar de seus vídeos em uma janela flutuante, sem interromper suas tarefas no navegador.

O que é o Picture in Picture do Google?

Esta extensão desenvolvida pelo Google permite reproduzir vídeos do YouTube em uma janela flutuante que se sobrepõe a qualquer outra aba que você tenha aberta. Dessa forma, você pode continuar navegando na internet, lendo e-mails ou trabalhando em documentos enquanto assiste ao seu vídeo favorito sem perder nenhum detalhe.

Como ativar a extensão

Procure a extensão: Acesse a Chrome Web Store e procure por ‘Picture in Picture by Google’.

Acesse a Chrome Web Store e procure por ‘Picture in Picture by Google’. Instale a extensão: Clique em ‘Adicionar ao Chrome’ e confirme a instalação.

Clique em ‘Adicionar ao Chrome’ e confirme a instalação. Ativar o modo de imagem em imagem: Depois de instalar a extensão, abra qualquer vídeo do YouTube. Na barra de ferramentas do Chrome, você encontrará o ícone da extensão. Clique nele e selecione ‘Ativar o modo de imagem em imagem’. Pronto! Seu vídeo será reproduzido em uma janela flutuante que você pode mover e redimensionar conforme desejar.

Uma das vantagens de usar o Picture in Picture é poder combinar a visualização de vídeos com outras tarefas no seu navegador. Nesse sentido, a janela flutuante permite que você assista ao vídeo em qualquer parte da tela. É uma extensão muito fácil de instalar e usar, e funciona tanto no Google Chrome quanto no Microsoft Edge (se você usar o Edge, é claro).

Ao poder realizar várias tarefas ao mesmo tempo, você poderá aproveitar melhor o seu tempo, melhorando a sua experiência de usuário. Você poderá desfrutar dos seus vídeos favoritos sem interrupções, mesmo enquanto trabalha. O melhor? É completamente grátis. Você pode alterar o tamanho e a posição da janela flutuante para se adaptar às suas necessidades, e permite pausar, retomar e ajustar o volume do vídeo.

Então, experimente! Com o Picture in Picture do Google, você poderá desfrutar de seus vídeos favoritos do YouTube de forma mais confortável e eficiente.