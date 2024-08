Os iPhone 16 foram totalmente filtrados um mês antes da apresentação

Já conhecemos, de cima a baixo, todos os detalhes da nova linha iPhone 16 e iPhone 16 Pro, o problema? A apresentação desses novos modelos de celular nem sequer foi feita e, inclusive, especula-se que o anúncio possa ser feito apenas daqui a um mês. Embora houvesse informações importantes sobre as novidades desses dispositivos, não eram conhecidos grandes detalhes até agora, quando tivemos a maior filtragem até o momento através de um boletim da Bloomberg.

ANÚNCIO

O conhecido correspondente-chefe da Bloomberg, Mark Gurman, é o responsável por divulgar essas informações. Ele revelou as informações em uma nova e surpreendente edição de seu boletim na Bloomberg, a mídia de negócios e mercado: Power On. Destacando que este anúncio oficial pode ser feito em 10 de setembro se a Apple quiser seguir seu cronograma habitual de lançamento.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Todas as novidades da cabeça aos pés

Embora já tenham sido divulgadas grandes novidades sobre esses novos modelos que chegarão ao mercado graças a outras filtragens, como a mudança de design nos modelos base ou o aumento das telas nos modelos Pro, Cuban foi além e mencionou cada uma das 5 principais novidades que os iPhones 16 terão.

Em primeiro lugar, é confirmado que todos os modelos incorporarão Apple Intelligence, uma inteligência artificial avançada que permitirá realizar tarefas de forma mais personalizada. Além disso, o Botão de Ação, que estreou nos modelos Pro do ano passado, agora estará disponível em toda a linha 16, proporcionando assim uma maior personalização e acesso rápido a funções para todos os dispositivos.

No entanto, os modelos Pro não deixarão de ter novidades exclusivas, pois contarão com um novo Botão de Captura, projetado especificamente para melhorar a experiência fotográfica. Por último, as telas dos iPhone 16 Pro serão maiores e mais envolventes, graças a uma nova tecnologia de redução de bordas. E para finalizar, a Apple renovou a paleta de cores, trazendo de volta o elegante ouro rosa nos modelos Pro.