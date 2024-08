Fã da Casa Targaryen? Ative no WhatsApp o modo ‘A Casa do Dragão’

Modo A Casa do Dragão no WhatsApp

Os seguidores de ‘Game of Thrones’ têm estado fascinados com a série desde a sua estreia, e sua história de origem ‘A Casa do Dragão’ também tem capturado a atenção do público.

Agora, graças à criatividade dos usuários e às possibilidades oferecidas pelas aplicações de personalização, é possível levar essa paixão para o próximo nível mudando o ícone do WhatsApp por um que representa o emblema da Casa Targaryen.

O que é o modo ‘A Casa do Dragão’?

O modo ‘A Casa do Dragão’ não é uma característica oficial do WhatsApp nem um tema disponível nas configurações do aplicativo. É mais uma personalização estética que permite aos usuários modificar o ícone do WhatsApp em seus dispositivos Android.

Esta modificação é puramente visual e não afeta de forma alguma o funcionamento interno do aplicativo de mensagens. A alteração é feita através de um launcher de terceiros chamado ‘Nova Launcher’, uma ferramenta que permite aos usuários personalizar a interface de seus telefones, incluindo o design e os ícones dos aplicativos.

Este modo surgiu como uma forma divertida de mostrar lealdade à Casa Targaryen enquanto se aguarda a continuação da história, após o final da primeira temporada da série.

Como configurar o modo ‘A Casa do Dragão’ no WhatsApp?

Passo 1: baixar Nova Launcher

Abra a Google Play Store no seu dispositivo Android.

Na barra de pesquisa, escreva ‘Nova Launcher’.

Selecione o aplicativo da lista de resultados e pressione ‘instalar’.

Assim que a instalação estiver concluída, abra o ‘Nova Launcher’.

Passo 2: configurar Nova Launcher como o aplicativo padrão

Abra o ‘Nova Launcher’ e siga as instruções na tela para configurá-lo.

Quando for solicitado a escolher um aplicativo padrão para a tela inicial, selecione ‘Nova Launcher’.

Isso permitirá que o Nova Launcher substitua a interface padrão do seu telefone e lhe dará acesso a todas as suas funções de personalização.

Passo 3: procurar ou criar uma imagem do ícone do WhatsApp com o emblema da Casa Targaryen.

Abra o seu navegador favorito e formate em PNG com fundo transparente.

Você pode usar ferramentas de inteligência artificial como ‘DALL-E’ ou ‘MidJourney’ para gerar uma imagem única do ícone.

Baixe a imagem selecionada e certifique-se de que ela está armazenada na galeria do seu dispositivo.

Passo 4: editar o ícone do WhatsApp

Volte para a tela inicial do seu dispositivo (agora gerenciada pelo Nova Launcher).

Mantenha pressionado o ícone do WhatsApp por cerca de dois segundos até que um menu flutuante apareça.

Selecione a opção ‘Editar’ no menu.

Pressione sobre o ícone do WhatsApp atual na janela de edição.

Escolha ‘Aplicativos’ e depois ‘Fotos’ para navegar pela galeria de imagens do seu dispositivo.

Selecione a imagem baixada com o emblema da Casa Targaryen e ajuste o seu tamanho conforme necessário.

Pressione ‘Pronto’ para aplicar as alterações.

Passo 5: reverter as alterações (opcional)