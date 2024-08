Como saber se o seu parceiro tem chats ocultos no WhatsApp? 3 dicas para descobrir a verdade

Como saber se você tem bate-papos ocultos no WhatsApp?

A dúvida sobre se nosso parceiro pode estar escondendo informações em seu WhatsApp é uma preocupação comum em muitos relacionamentos. Embora a confiança seja fundamental, a curiosidade pode nos levar a buscar maneiras de descobrir se existem conversas ocultas.

Como ver conversas ocultas no WhatsApp?

Rever os arquivados

Bem, um dos métodos mais simples para acessar chats ocultos é através da função de arquivo. O WhatsApp permite arquivar conversas que você não deseja ver em sua lista principal, mas que podem ser consultadas a qualquer momento.

Para acessar as conversas arquivadas, abra o aplicativo, deslize para baixo na tela inicial até encontrar a opção ‘Conversas Arquivadas’ no topo. Toque e você verá todas as conversas que decidiu ocultar.

Se quiser desarquivar um chat, basta manter pressionado o chat que deseja recuperar e selecionar a opção ‘Desarquivar’.

Conversas restritas

No WhatsApp, as conversas restritas se referem às conversas que você limitou para que não apareçam na aba principal, nem mesmo na pasta de Arquivados, embora possa existir uma que diga diretamente ‘Restrito’ sobre ela, se não tiver colocado uma senha.

Caso você tenha escondido seus restritos, você deve usar a barra de pesquisa na parte superior da tela com o código secreto, que é uma combinação numérica de quatro dígitos, então você precisa ser criativo para encontrá-los, desbloqueá-los e poder lê-los.

Contatos frequentes

Mesmo que você apague o chat para que a outra pessoa não veja nada caso verifique o celular dela, se você compartilhar um arquivo ou mensagem da conta do WhatsApp dela, uma janela será aberta mostrando os contatos frequentes e os mais recentes. Os três primeiros são aqueles com quem ela mais conversa, então você poderá confirmar suas suspeitas com nome e tudo.