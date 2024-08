Existe o modo fantasma no WhatsApp e é assim que você pode ativá-lo

Pouco se sabe sobre o modo fantasma do WhatsApp, praticamente ninguém conhece e esse menu é muito mais útil do que parece, pois ajuda a proteger a privacidade do usuário, permitindo que ele oculte informações de pessoas desconhecidas.

Este modo permite ocultar vários dados pessoais no aplicativo, como a foto de perfil, status, última conexão e até a visualização de mensagens. Dessa forma, você pode ativá-lo com 3 passos simples.

Assim você pode ocultar a foto de perfil

Você pode ocultar sua foto de perfil com a ajuda de uma simples configuração que na verdade pode ser feita na maioria das redes sociais. Para fazer isso, é necessário ir para a seção ‘Configurações’ da conta, depois ir para a seção ‘Privacidade’ onde, ao clicar, um menu com 3 opções diferentes será exibido, onde você poderá especificar e configurar a visibilidade da sua foto de perfil. As 3 alternativas entre as quais você pode escolher são pública, restringir para seus contatos ou torná-la completamente invisível.

Assim você pode ocultar sua última conexão

Assim como no passo anterior, você precisa entrar na seção de configurações dentro do WhatsApp. Ao clicar, um menu com várias opções será exibido, você deve ir para a seção ‘Conta’, e depois ‘Privacidade’. Lá você encontrará a seção ‘Último acesso’, onde poderá escolher a privacidade de sua preferência e, se desejar, selecionar ‘Ninguém’.