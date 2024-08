Como Mark Zuckerberg agora está vendendo óculos inteligentes, ele diz que serão a tendência do futuro

Os óculos inteligentes com inteligência artificial (IA) estão surgindo como a próxima grande revolução em dispositivos pessoais, ou pelo menos é o que os fabricantes juram para vendê-los.

Tanto o Meta, liderado por Mark Zuckerberg, quanto a Apple, sob a direção de Tim Cook, estão apostando fortemente nessa tecnologia, projetando um futuro onde esses dispositivos serão uma parte integral de nossa vida cotidiana.

Meta e seu foco em óculos inteligentes

O Meta lançou seus primeiros óculos inteligentes em colaboração com a Ray-Ban em 2021 e continuou atualizando o modelo com foco em IA. Esses óculos, projetados para serem funcionais e elegantes, representam o compromisso da Meta de integrar tecnologia avançada em dispositivos de uso diário sem comprometer o estilo.

O objetivo lá saiu bem, no entanto, agora a empresa busca focar no design, de forma que seus óculos pareçam incríveis. Além disso, Zuckerberg garantiu que estão buscando integrar o máximo de tecnologia possível, entendendo que provavelmente não vão alcançar o protótipo ideal do que desejam incluir tecnicamente, mas no final, "serão óculos com um ótimo design".

O futuro dos óculos inteligentes segundo Zuckerberg

Zuckerberg projeta que, em um futuro próximo, dezenas ou até mesmo centenas de milhões de pessoas estarão usando IA interativa em seus óculos. O Meta está comprometido em projetar a próxima geração desses dispositivos, antecipando que não só melhorarão a conectividade e a produtividade, mas também transformarão a forma como interagimos com o mundo digital.

Assim, os óculos inteligentes com IA poderiam incluir assistentes virtuais avançados, capacidades de realidade aumentada (RA) e funções de comunicação aprimoradas, chegando a integrar-se perfeitamente na vida diária das pessoas.

Apple: A concorrência e suas inovações em óculos inteligentes

A Apple, o principal concorrente da Meta no campo dos óculos inteligentes, também está avançando rapidamente no desenvolvimento dessa tecnologia. A empresa liderada por Tim Cook está trabalhando em uma segunda geração de seu visor Apple Vision Pro, que incluirá um processador mais rápido e melhorias nas câmeras externas.

O Apple Vision Pro, lançado no mercado dos Estados Unidos em fevereiro com um preço inicial de US$3.499, foi descrito como “o dispositivo de eletrônicos de consumo mais avançado já criado”. Ele combina as interfaces do iOS e Mac e é controlado pelos olhos, mãos e voz. A Apple justifica seu preço elevado devido à tecnologia de ponta e ao complexo processo de fabricação do dispositivo.

Competição no mercado de óculos inteligentes

A competição entre o Meta e a Apple no desenvolvimento de óculos inteligentes com IA é feroz, com ambas as empresas investindo significativamente em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos que redefinem a interação com a tecnologia.

Meta e Apple estão adotando abordagens diferentes em relação à acessibilidade e funcionalidade de seus óculos inteligentes. Meta busca democratizar a tecnologia oferecendo produtos em diferentes faixas de preço, enquanto a Apple está focada no desenvolvimento de dispositivos premium com características inovadoras.

Desafios do mercado de óculos inteligentes com IA

Apesar dos numerosos benefícios potenciais, o desenvolvimento e a adoção de óculos inteligentes com IA também apresentam desafios e considerações éticas que devem ser abordados.

Entre eles destacam-se pelo menos três:

Privacidade e segurança: Os óculos inteligentes coletam e processam uma grande quantidade de informações pessoais, o que levanta preocupações sobre a proteção de dados e o uso indevido das informações Acessibilidade e equidade: As empresas devem trabalhar para desenvolver dispositivos que sejam inclusivos e acessíveis, garantindo que todos possam se beneficiar dessas tecnologias Dependência Tecnológica: Existe o risco de as pessoas se tornarem excessivamente dependentes delas, o que pode afetar negativamente a interação social e a saúde mental

O impacto potencial dos óculos inteligentes na vida cotidiana é imenso, desde melhorar a comunicação e a produtividade até transformar o entretenimento e a educação. No entanto, especialistas enfatizam a importância de abordar os desafios e considerações éticas associadas a essas tecnologias, incluindo privacidade, acessibilidade e dependência tecnológica.