Arqueólogos chineses revelam detalhes impressionantes do Exército de Terracota com novas escavações

Pesquisadores da China, baseados na província de Shaanxi, perto da cidade de Xi’an, continuam escavando e descobrindo detalhes do Exército de Terracota, uma das descobertas arqueológicas mais importantes da humanidade.

ANÚNCIO

A arqueologia e paleontologia são duas das ciências mais importantes para a história do nosso desenvolvimento como civilização. Especialistas nessas áreas investigam as bases do nosso planeta para compreender como vivíamos no passado, resultando em uma visão de para onde estamos indo no futuro.

É impressionante que o Exército de Terracota, descoberto pela primeira vez em 1974, continue fornecendo novidades para a ciência 50 anos depois. Foi encontrado inicialmente por camponeses que estavam cavando um poço. Eles viram uma das peças e alertaram as autoridades, que até hoje continuam trabalhando na área, protegida como maravilha cultural da humanidade.

Foram descobertas cerca de 8 mil figuras de soldados, que foram criadas para acompanhar o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang.

É impressionante que cada uma das que encontraram seja única. Apesar de terem sido criadas a partir de um molde, todas têm um detalhe que as torna diferentes uma da outra, como expressões faciais, penteados e características ao redor de seu corpo ou armadura.

Exército de Terracota de Xi’an Wikipedia Commons

Investigações recentes com varreduras tridimensionais e análises químicas revelaram que as armas colocadas nos soldados do Exército de Terracota eram de bronze e algumas delas não se oxidaram, pois os escultores da época as revestiram com uma camada de cromo.

Este último fato mencionado demonstra a capacidade de avanço em questões metalúrgicas que as antigas civilizações que habitaram a Terra tinham, há aproximadamente 1.800 anos.

Descoberta das fossas do Exército de Terracota

Até agora, foram descobertos soldados em três valas