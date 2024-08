WhatsApp: este é o significado fofo do emoji de dois corações girando

O emoji de dois corações girando é um dos mais populares no WhatsApp

Os emojis nasceram na década de 1990 no Japão e não pararam de evoluir desde então. Agora, existem milhares desses rostos, símbolos e outros pictogramas que são usados por milhões de pessoas ao redor do mundo todos os dias para se expressar.

ANÚNCIO

Alegria, tristeza, surpresa ou desilusão são algumas das emoções que os usuários conseguem mostrar com esses desenhos em suas mensagens de texto. Às vezes, é suficiente enviar apenas um desses ícones para resumir tudo o que queremos compartilhar sem dizer uma palavra.

No entanto, alguns dos emojis mais populares disponíveis na maioria das plataformas e dispositivos têm uma história e um significado que não são óbvios à primeira vista. Como o dos dois corações rosas com uma linha que insinua que giram um ao redor do outro.

Se você também não sabe o que esse ideograma significa, continue deslizando para descobrir o que ele representa e assim poder usá-lo corretamente em suas conversas ou publicações nas diferentes redes sociais e aplicativos de comunicação, como WhatsApp.

O que significa o emoji de dois corações cor-de-rosa girando no WhatsApp?

O Emojipedia, uma espécie de enciclopédia de emojis, informa em seu site que este pictograma é chamado de "Corações giratórios" e foi aceito como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até 2015. Por outro lado, o aplicativo de mensagens do Meta o recebeu em 2017.

Quanto ao que representa o mesmo, este dicionário não oferece nenhum detalhe; no entanto, o site Emojiterra afirma que o famoso símbolo de dois corações rosas que orbitam um ao redor do outro significa "um amor ou conexão forte e, muitas vezes, crescente".

De acordo com o site, o emoji é usado para expressar “afeto, adoração ou amor romântico entre pessoas”, mas também para “expressar amor por objetos ou conceitos”. Por isso, é ideal adicioná-lo em mensagens onde expressamos amor por alguém querido ou por alguma coisa.