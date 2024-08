Como a levitação magnética é utilizada para detectar drogas ilegais?

Detecção com levitação magnética

A levitação magnética está sendo aplicada em toda parte. Cientistas americanos desenvolveram um sistema de ímãs e energia eletromagnética para detectar drogas ilegais. Funciona de forma semelhante ao mecanismo usado para detectar proteínas no sangue, com o objetivo de diagnosticar doenças.

De acordo com um relatório da Advanced Science News, a iniciativa de detectar drogas com um sistema de levitação magnética é de pesquisadores da Universidade de Harvard, em colaboração com agentes da DEA (Drug Enforcement Administration).

O sistema utiliza a tecnologia de levitação magnética maglev, na qual dois ímãs aplicam a força do seu magnetismo para separar partículas.

O site mencionado anteriormente explica que os cientistas possuem um aparelho com dois ímãs potentes e um recipiente no meio de ambos, que contém uma solução de um complexo de quelato de gadolínio paramagnético.

Isso faz com que, quando um pouco de pó é adicionado, as substâncias se misturem e eventualmente flutuem. "Os pós se deslocam e se equilibram em alturas diferentes na cubeta que correspondem à sua densidade característica", explicaram os especialistas de Harvard.

"Desta forma, o pó, que antes era homogêneo, divide-se em várias nuvens flutuantes, cada uma contendo uma substância relativamente pura. Os autores afirmam que conseguiram separar até sete substâncias de teste simultaneamente. Entre as substâncias separadas estão drogas ilegais importantes e adulterantes encontrados em misturas, como fentanil, cocaína, heroína, lidocaína, cafeína e metanfetamina", relatou a mídia citada anteriormente.

Levitação magnética para identificar proteínas

Recentemente, contamos sobre um método semelhante, que se destaca como um mecanismo de diagnóstico médico.

O que eles fazem é separar diferentes tipos de partículas com base em suas densidades ou pesos, usando energia eletromagnética, ou seja, ímãs. Qualquer elemento líquido assume uma posição de acordo com seus componentes. Um exemplo disso é a gordura ou óleo na água, que se agrupa em círculos separados.