NASA informou que não há data de retorno definida para os astronautas da Starliner que estão presos na ISS

Os dois astronautas da Starliner permanecem no espaço sem data de retorno devido aos problemas da nave

A incerteza cresce na Estação Espacial Internacional à medida que os dias passam. Os astronautas que chegaram na nave Starliner da Boeing ainda não conseguiram retornar para casa. Parece haver uma luz no fim do túnel, mas a NASA anuncia que ainda não há uma data exata para o retorno à terra firme.

ANÚNCIO

O caso dos suprimentos como comida, água e necessidades básicas é o menor dos problemas. A Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) está sempre equipada e preparada para esse tipo de emergência.

E no caso de faltar algo, SpaceX, Roscosmos, ESA e até mesmo a NASA têm missões constantes que fornecem tudo o que é necessário para a estadia dos astronautas.

O que os astronautas estão observando com atenção são os testes de motores que realizaram nos últimos dias. O teste mais recente foi feito no sábado e foi relatado nesta terça-feira pela agência espacial dos Estados Unidos.

O que eles fizeram foi um teste de ignição a quente do Sistema de Controle de Reação (RCS), que está acoplado aos propulsores da nave Starliner da Boeing.

Isso serviu para monitorar os níveis de hélio na nave, que é precisamente o problema que os deixou presos no espaço, pois desde que chegaram estão perdendo este elemento, fundamental para manter a estabilidade na entrada na atmosfera.

De acordo com uma revisão da Bio Bio, a diretora de voo do Starliner, Chloe Mehring, ordenou a ignição sequencial dos 27 propulsores RCS.

ANÚNCIO

"As equipes integradas entre a Starliner e a Estação Espacial trabalharam muito bem juntas esta semana para finalizar e executar de forma segura a sequência de ignição a quente acoplada. Ambas as equipes estavam muito satisfeitas com os resultados", disse a Boeing em um comunicado.

Astronautas presos no espaço

Suni Williams e Butch Wilmore viajaram para o espaço no dia 5 de junho deste ano. Eles deveriam ficar uma semana e depois retornar. Os problemas mencionados anteriormente atrasaram o retorno, que não será executado até que seja seguro.