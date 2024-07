Parece uma bolha, flutua pelas ruas e é autônomo: assim é o carro com levitação magnética do futuro

A levitação magnética está sendo utilizada em vários campos da tecnologia em todo o mundo. Mas esses mecanismos parecem ter um lugar especial nos métodos de transporte. Embora as principais iniciativas estejam voltadas para trens, aviões ou talvez até ônibus espaciais, não devemos esquecer que existem projetos para instalá-los em carros comuns e particulares nas grandes cidades.

Este caso de um projeto de estudantes da Universidade de Artes de Londres em 2017 é um deles. Eles o chamaram de ‘O Flutuador’ e ganharam o primeiro prêmio no concurso de design da famosa fabricante de veículos na França, Renault. Seu conceito é o de um carro voador, que parece uma bolha futurista, que levita pelas ruas graças à energia eletromagnética.

A tarefa do concurso de design da Renault era que os estudantes de diferentes universidades deveriam imaginar como seria o carro do futuro. A equipe vencedora, liderada pela estudante Yuchen Cai, propôs um carro que poderia facilmente estar em funcionamento se houver interesse por esse tipo de projetos.

De acordo com as imagens que vemos na conta X de @nowthisimpact, o design é uma espécie de bolha coberta com um vidro resistente, através do qual os tripulantes do veículo podem olhar para fora.

É movido graças à levitação magnética (maglev) que é utilizada atualmente por diferentes trens, como o trem-bala do Japão, em todo o mundo. Isso evita o atrito e não requer combustíveis para se impulsionar.

A mobilidade do carro com levitação magnética.

Além disso, conforme explicado por Rosario3 em uma resenha, este carro não tem direção como os carros convencionais. Ou seja, ele pode se mover para qualquer lado, sem a necessidade de haver uma parte dianteira ou traseira.

No design, os especialistas desenvolveram um mecanismo no qual várias cápsulas ou bolhas podem se acoplar e viajar juntas para o mesmo destino, tornando-as um possível meio de transporte em massa.

O conceito de ‘O Flutuador’ é ser autônomo, como os carros elétricos da Tesla Motors.