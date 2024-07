Não teremos táxis do futuro? O que Elon Musk diz sobre o projeto da Tesla

Elon Musk está mantendo o mistério em torno dos tão esperados Robotaxis da Tesla. E embora o CEO da Tesla tenha compartilhado alguns detalhes sobre esses veículos autônomos, ele evitou responder a uma pergunta crucial: eles virão com volante e pedais?

A falta de clareza sobre este ponto é significativa porque a aprovação de um Robotaxi sem controles tradicionais pode ser um processo longo e complicado pois, atualmente, as Normas Federais de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS, em inglês) exigem que os veículos tenham controles básicos, como volantes, pedais e espelhos laterais.

Portanto, isso significa que a Tesla precisaria da aprovação do governo federal para implementar um design inovador no Robotáxi que não inclua peças como as mencionadas.

Qual é o problema?

As regras são claras sobre como os carros devem ser projetados muito antes de poderem ser vendidos nos Estados Unidos. No entanto, se uma nova proposta não cumprir todas as regras, os fabricantes podem solicitar uma isenção.

A desvantagem? O governo dos Estados Unidos oferece apenas 2.500 isenções por empresa, por ano, o que limita a capacidade das empresas de lançar no mercado em massa veículos autônomos com qualquer tipo de modificação.

A Tesla reconheceu em sua comunicação com os acionistas que o lançamento do Robotaxi dependerá, em grande parte, do progresso tecnológico, mas, acima de tudo, da aprovação regulatória.

Apenas a Tesla tem este problema?

Apesar disso, Musk comparou a solução da Tesla com a da Waymo, destacando a generalidade de sua abordagem em comparação com as soluções de seus concorrentes, que considera menos robustas.

"Nossa solução é uma solução geral que funcionaria em qualquer lugar. Funcionaria até mesmo em uma Terra diferente", disse Elon Musk, provavelmente pensando no planeta Marte.

Atualmente, apenas a empresa Nuro conseguiu uma isenção para implementar seus robôs de entrega sem motorista em alguns estados. Em contraste, Cruise e Waymo encontraram barreiras significativas: Cruise, por exemplo, não recebeu aprovação para seu veículo sem volante, enquanto Waymo ainda não apresentou um modelo completamente sem controles tradicionais.

Além de uma assinatura automotiva

No caso da Tesla, os esboços de design do Robotaxi mostram a parte frontal interna do veículo como uma área sem volante. Dito isso, Musk tem sido claro e continua a promover a visão da Tesla como uma empresa de IA em vez de apenas uma montadora de automóveis.

No entanto, a falta de resposta às perguntas cruciais sobre o design dos Robotaxis deixa muitos céticos questionando se este ambicioso projeto verá a luz do dia ou se ficará apenas mais uma promessa das muitas que Musk fez ao longo de sua carreira.