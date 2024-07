Aprovado uma nova análise de sangue para detecção de câncer de cólon

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, em inglês) aprovou o teste de sangue Shield, da Guardant Health, para detectar câncer de cólon.

O teste não pretende substituir as colonoscopias, mas está gerando entusiasmo entre os médicos, que acreditam que ele tem o potencial de melhorar o péssimo índice deste teste de detecção da segunda causa de morte por câncer nos Estados Unidos.

O Shield já estava disponível como método de detecção, mas com um custo de 895 dólares. Agora, com a aprovação da FDA, é muito mais provável que o Medicare e as companhias de seguros privadas cubram seu custo, tornando-o mais acessível para os pacientes.

O Dr. Arvind Dasari, professor de oncologia gastrointestinal e medicina no Centro Oncológico MD Anderson da Universidade do Texas, considerou a aprovação como um "avanço bem-vindo", mas alertou: "Teremos que esperar para ver qual será o impacto em termos de melhoria do estudo e redução da mortalidade".

Detecção de cânceres colorretais

A Sociedade Americana do Câncer estima que mais de 53.000 pessoas morrem de câncer colorretal a cada ano.

Uma pesquisa publicada em março demonstrou que o Shield tem uma eficácia de 83% na detecção de cânceres colorretais, ao identificar o DNA que os tumores liberam na corrente sanguínea.

Por isso, é mais eficaz na detecção de cânceres em estágios avançados, quando liberam mais DNA. De acordo com este estudo, Shield detectou apenas 13% dos pólipos em estágios iniciais. O teste deve ser feito pelo menos a cada três anos, a partir dos 45 anos, mesma idade recomendada para a análise colorretal.

Um resultado positivo não implica necessariamente um diagnóstico de câncer. Se os resultados indicarem a presença de um tumor, ainda é necessária uma colonoscopia para que os médicos possam ver onde está localizado e até que ponto progrediu.