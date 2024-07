A Apple adotará medidas de segurança para a IA, seguindo seus rivais tecnológicos

A Apple disse que adotará voluntariamente salvaguardas para a inteligência artificial, juntando-se a outros gigantes tecnológicos como OpenAI, Amazon, Alphabet (empresa-mãe do Google) e Meta no cumprimento das diretrizes da administração Biden para minimizar o risco à segurança nacional.

ANÚNCIO

Em julho de 2023, a administração Biden anunciou que havia obtido compromissos voluntários de sete empresas líderes em inteligência artificial que se comprometeram a "ajudar a avançar em direção a um desenvolvimento seguro, protegido e transparente" da tecnologia.

Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI foram as sete primeiras empresas a se juntarem à iniciativa da administração.

É solicitado às empresas que compartilhem de forma transparente os resultados dos testes que medem o cumprimento das normas de segurança e antidiscriminação.

Apple

A Apple juntou-se aos seus concorrentes tecnológicos depois de anunciar no mês passado que irá incorporar funcionalidades de inteligência artificial nos seus produtos exclusivos, incluindo iPhone, iPad e Mac.

O colosso sediado em Cupertino, Califórnia, anunciou um novo conjunto de atualizações de software gratuitas chamadas Apple Intelligence em um esforço para alcançar outros concorrentes do Vale do Silício, como a Microsoft e o Google, que têm avançado a passos largos na corrida armamentista da IA.

Na sua Conferência Mundial de Desenvolvedores anual do mês passado, a Apple disse que confiaria no ChatGPT da OpenAI para tornar seu assistente virtual Siri mais inteligente e útil.

ANÚNCIO

O gateway opcional do Siri para o ChatGPT será gratuito para todos os usuários de iPhone e estará disponível em outros produtos da Apple assim que a opção estiver incorporada na próxima geração de sistemas operacionais da Apple.

É suposto que os assinantes do ChatGPT consigam facilmente sincronizar suas contas existentes ao usar o iPhone e devem obter funcionalidades mais avançadas do que as que os usuários gratuitos teriam.

Próximas funções da Apple

O conjunto completo de próximas funcionalidades da Apple só funcionará nos modelos mais recentes de iPhone, iPad e Mac, pois os dispositivos requerem processadores avançados.

Por exemplo, os consumidores precisarão do iPhone 15 Pro do ano passado ou comprar o próximo modelo que será lançado no final deste ano para aproveitar ao máximo o pacote de inteligência artificial da Apple, embora todas as ferramentas funcionarão em Macs a partir de 2020 após a instalação do próximo sistema operacional desse computador.

Avanço da IA

O rápido avanço da tecnologia de IA tem provocado um debate entre observadores tecnológicos sobre os possíveis riscos que ela representa para a economia, segurança nacional e até mesmo a sobrevivência da raça humana.

No mês passado, um grupo de denunciantes de inteligência artificial afirmou que o Google e a OpenAI estavam colocando a humanidade em perigo ao se apressarem para desenvolver a nova tecnologia.