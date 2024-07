Astronautas do Starliner podem ficar no espaço por até 90 dias, sem data de retorno definida

Depois de semanas resolvendo problemas e realizando testes recentes para replicar os problemas que afetam a nave espacial Starliner da Boeing, os funcionários da NASA e da Boeing ainda não estão em condições de definir uma data de retorno para os dois astronautas que pilotam o veículo em seu voo inaugural tripulado de teste.

Mas os engenheiros finalmente têm algumas possíveis respostas sobre o que causou, em última instância, alguns dos problemas da Starliner durante a primeira etapa de sua viagem, que incluíram vazamentos de hélio e propulsores que pararam abruptamente de funcionar a caminho da Estação Espacial Internacional.

Problema da Nave

As revelações foram feitas depois que a Boeing e a NASA passaram as últimas semanas trabalhando para entender o problema no terreno e elaboraram planos para realizar alguns testes adicionais neste fim de semana, o que deveria servir como a ‘cereja do bolo’ para entender os problemas, disse Mark Nappi, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Boeing.

Em um local no Novo México, os engenheiros ligaram os motores de teste mais de 1.000 vezes, para replicar como os propulsores do Starliner teriam sido ligados quando partiu para o espaço. Em seguida, ligaram o propulsor para testar várias formas em que os motores poderiam ser ligados no caminho de volta para casa do espaço, de acordo com a Boeing.

O objetivo deste teste era compreender melhor por que os propulsores da nave espacial se apagaram inesperadamente e quais perigos (se houver) poderiam ocorrer ao ligá-los novamente.

Recriação do processo na terra

Os funcionários disseram que, com os testes em terra, conseguiram recriar o processo pelo qual os propulsores se deterioraram no espaço durante o voo. E os testes podem ter ajudado os engenheiros a entender melhor a ‘causa inicial’ do problema: o calor acumulado dentro dos propulsores pode estar fazendo com que as vedações de teflon se deformem e restrinjam o fluxo de combustível.

Essas provas “nos deram confiança adicional para nos desconectar no retorno”, disse Nappi.

Descobertas

As descobertas também levaram a Boeing e à NASA a desistirem dos planos de permitir que os astronautas pilotassem manualmente a nave espacial Starliner no caminho de volta para casa, como tiveram que fazer momentaneamente durante a viagem para a Estação Espacial Internacional. "Algumas das manobras manuais exercem pressão adicional sobre os propulsores", disse Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da NASA.

No entanto, os funcionários não afirmaram definitivamente se a nave espacial Starliner que levou os veteranos astronautas da NASA Butch Wilmore e Suni Williams à estação espacial seria o mesmo veículo que trará os astronautas de volta para casa.

“Há muitas boas razões para completar esta missão e trazer Butch e Suni para casa no Starliner”, disse Stich após destacar que a NASA tem opções de contingência caso o Starliner não receba aprovação para trazer os astronautas para casa.

“Temos que superar o processo”, acrescentou. “Temos outra equipe de gerenciamento da missão Starliner que é fundamental para revisar todos os dados dos propulsores dos quais acabamos de falar. Claro, estou bem confiante de que temos um bom veículo para trazer a tripulação de volta”, disse Nappi.

Williams e Wilmore chegaram à Estação Espacial Internacional em 6 de junho para uma missão que se esperava que durasse aproximadamente uma semana. Até esta quinta-feira, os astronautas estiveram no espaço por cerca de 50 dias. A NASA havia indicado anteriormente que a Starliner pode permanecer no espaço por até 90 dias.

Testes adicionais da Starliner

Por outro lado, os engenheiros avançaram na compreensão dos vazamentos de hélio que atrapalharam a primeira etapa da viagem da Starliner, mas a Boeing e a NASA vão examinar de perto esse problema durante os testes adicionais do veículo que continuarão neste fim de semana, disse Stich.

Estes testes incluirão a ignição de 27 dos propulsores da Starliner enquanto a nave permanece acoplada à Estação Espacial Internacional. A análise dos componentes em terra - especificamente, uma versão do módulo de serviço da Starliner que esteve em White Sands, Novo México por três anos - mostrou que vazamentos de hélio podem ser resultado de selos que se degradaram devido à exposição ao vapor do propulsor, de acordo com Nappi.