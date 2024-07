Meta AI no WhatsApp: o que você precisa fazer para aproveitar ao máximo

Num mundo onde a inteligência artificial (IA) está avançando a passos largos, Meta (empresa proprietária do WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram) lançou uma nova ferramenta de IA chamada Meta AI.

A ferramenta já está disponível em vários países da América Latina e um país africano: Camarões; mas, o que é o Meta AI, como é usado no WhatsApp e como você pode desativar essa função se assim desejar?

O que é Meta AI?

A empresa afirma que "O Meta AI é agora o assistente de IA mais inteligente que você pode usar de graça". E é que permite aos usuários realizar uma variedade de tarefas, desde criar imagens e vídeos até obter receitas de cozinha e dicas de estudo.

A Meta AI é baseada em um modelo de IA generativa, conhecido como Meta Llama 3. Este modelo computacional aprende padrões a partir de grandes quantidades de dados, permitindo aos usuários criar novo conteúdo, como texto ou imagens.

O Meta esclareceu que o modelo Llama 3 se alimenta dos dados fornecidos pelos usuários para melhorar suas respostas e processos de IA; no entanto, eles garantem que nem o Meta nem qualquer outra empresa podem ver as mensagens, pois estão criptografadas de ponta a ponta.

Quais funcionalidades o Meta AI oferece no Whatsapp?

Entre as funções mais destacadas estão:

Receitas de cozinha: Você pode solicitar receitas detalhadas para preparar seus pratos favoritos. Dicas de estudo: O Meta AI pode oferecer recomendações e técnicas para melhorar seu desempenho e compreensão de diversas lições. Recomendações de viagem: Pergunte ao Meta AI sobre os melhores destinos de férias em seu país ou comunidade. Resultados de eventos esportivos, como futebol. Dicas para falar em público. Informações sobre tendências atuais, como o k-pop. Criação de imagens e vídeos: Os usuários podem pedir ao Meta AI para gerar imagens com base em descrições textuais. Por exemplo, se você escrever "Imagine um astronauta no estilo mangá", o Meta AI criará uma imagem de acordo com essa descrição.

Como usar o Meta AI no WhatsApp?

Acesso ao chat da Meta AI: Abra o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo. Na interface principal, você verá um ícone distintivo da Meta AI (representado por um círculo com cores azul, violeta e turquesa) localizado acima do símbolo (+) que você usa para iniciar uma nova conversa. Iniciar uma conversa: Clique no ícone Meta AI. Isso irá levá-lo diretamente ao chat com a ferramenta de IA. Aceitação de condições: Para utilizar o Meta AI, você deverá aceitar os "termos de IA do Meta". Quando você tentar enviar uma mensagem no chat do Meta AI, uma janela solicitando seu consentimento aparecerá.

É possível desativar a Meta AI?

Até o momento, não existe um processo manual para desativar o Meta AI uma vez que você aceitou os termos de uso. Portanto, é crucial não clicar em ‘Continuar’ se não tiver certeza de que deseja usar o serviço ou se os termos do Meta não o convencerem.

Sendo uma ferramenta relativamente nova, é provável que o Meta continue a melhorar e ajustar as funcionalidades do Meta AI com base no feedback dos usuários. A chave está em usá-las de maneira responsável e sempre com um olhar crítico sobre a privacidade e a segurança de nossos dados pessoais.