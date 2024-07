O Japão tem este protótipo de moto com levitação magnética há 18 anos

A crescente popularidade da levitação magnética reavivou projetos que há muitos anos buscavam a atenção da ciência e das grandes corporações. No entanto, por diferentes motivos, eles haviam passado despercebidos. Um deles é a moto EV-X7 desenvolvida pela empresa Axle, que funciona com energia completamente distante dos combustíveis e faz uma inovadora fusão entre a energia elétrica e a magnética.

Esta moto pode voar? Por levitação entendemos um objeto que se descola do chão e evita a fricção para propulsão a todo custo. E embora neste caso da moto haja um pouco desse processo, ela não se descola do chão.

A levitação magnética que evita o atrito é executada no motor da motocicleta de duas rodas da Axle, que saiu com seu protótipo em 2006. De acordo com uma resenha da Motor Pasión, a moto EV-X7 é impulsionada por componentes como hidrogênio ou propulsores elétricos.

Tem um motor magnético que é um híbrido de todos os tipos de energia. Por um lado, possui corrente contínua convencional, baseada em um ímã permanente, enquanto, por outro lado, tem energia elétrica baseada em eletroímãs.

Basicamente, tem um motor que se baseia nas forças de atração e não de repulsão. Leva cerca de seis horas para carregar e depois disso tem uma autonomia de 180 quilômetros, ideal para ser usada em dias de trabalho na cidade. Alcança velocidades de 150 quilômetros por hora, o que é mais do que suficiente para uma moto.

Semelhante à moto Hero iON

Há alguns dias, contamos sobre uma invenção semelhante que se tornou popular em 2014, a moto Hero iON, que funciona com um sistema de levitação magnética.

Esta tecnologia permite que a motocicleta se desloque sem a necessidade de correntes ou eixos tradicionais. A levitação magnética não só proporciona um movimento suave e eficiente, como também é utilizada para o sistema de travagem, aumentando a segurança e o controle do veículo.

A Hero iON é impulsionada por uma combinação de células de combustível de hidrogênio e baterias de lítio-ar.

Isso significa que as células de combustível de hidrogênio geram eletricidade por meio de uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio do ar, produzindo água como único subproduto.