A inesperada e surpreendente descoberta da NASA nas partículas do asteroide Bennu

Uma das missões mais longas, impressionantes e precisas da NASA é a OSIRIS-REx. Em 2016, eles lançaram uma sonda espacial em direção ao asteroide Bennu para pousar, coletar amostras rochosas, decolar novamente e retornar à Terra para analisar as amostras.

Estas partículas chegaram em 2023 e cada componente encontrado é um sucesso para os cientistas que estão analisando os elementos químicos da rocha estelar que orbita pelo Sistema Solar.

De acordo com uma revisão da Slash Gear, as análises dos 120 gramas de rochas analisadas de Bennu contêm elementos esperados como carbono, nitrogênio e compostos orgânicos. No entanto, também encontraram algo inesperado: fosfato de magnésio e sódio.

O que isso significa? Que a cada dia há mais evidências que determinam que a água em nosso planeta veio de uma rocha estelar que viajou centenas de milhões de quilômetros para impactar e nos dar os componentes da formação do líquido vital.

"As amostras de Bennu são rochas extraterrestres de uma beleza fascinante. Semanalmente, a análise da equipe de análise de amostras da OSIRIS-REx fornece novas descobertas, às vezes surpreendentes, que ajudam a estabelecer limites importantes sobre a origem e evolução de planetas semelhantes à Terra", disse Harold Connolly, cientista da Universidade Rowan, em Nova Jersey, encarregado da análise de amostras da missão OSIRIS-REx.

Material de Bennu OSIRIS-REx (Sebastian Carrasco)

A água no Sistema Solar

Não é a primeira vez que encontram fosfato em uma rocha espacial. A sonda espacial japonesa Hayabusa2 trouxe a primeira amostra do mundo de um asteroide chamado Ryugu em 2020, e nesses restos foram detectados componentes de fosfato. A diferença com Bennu é que o grão é mais sólido e tem muito mais pureza.

“A presença e o estado dos fosfatos, juntamente com outros elementos e compostos em Bennu, sugerem um passado aquoso para o asteroide. Bennu poderia ter sido parte de um mundo mais úmido, embora essa hipótese necessite de mais investigação”, disse Dante Lauretta da Universidade do Arizona, investigador principal da missão OSIRIS-REx.

A ideia de investigar Bennu é compreender a formação de planetas no Sistema Solar. Temos cerca de 4,5 bilhões de anos de existência, então nosso bairro primitivo poderia ter sido muito diferente e até mesmo poderia ter tido um mundo que suportasse vida, assim como o nosso faz atualmente.