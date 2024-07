O fim de uma era: a Apple deixaria de usar câmeras da Sony para o iPhone e migraria para a Samsung

As alianças entre Samsung e Apple começaram com a criação dos processadores A4 e A5

Parece que a Apple está prestes a encerrar sua relação comercial com a Sony para iniciar uma nova parceria com Samsung, seu maior concorrente no mercado de smartphones. Talvez muitos não saibam, mas desde o início, toda vez que alguém compra um iPhone e se maravilha com a qualidade de suas fotografias, na verdade está admirando uma câmera cujo sensor é fabricado pela Sony, que aprimorou a arte dos retratos digitais em Android há anos na Ásia. Mas isso pode mudar em breve.

Nunca pensamos em levantar isso, mas uma das alianças mais duradouras no setor tecnológico pode estar prestes a se romper. Segundo o respeitado analista Ming-Chi Kuo, a Apple estaria considerando substituir os sensores de câmera da Sony, usados em seus iPhones por mais de uma década, pelos da Samsung, e honestamente não sabemos o que pensar sobre isso.

Ao comprar um iPhone, você terá uma câmera Samsung. Novos rumores sugerem que a Apple encerraria seu relacionamento com a Sony

Ao longo de mais de dez anos, vimos a Sony aperfeiçoar a arte da fotografia digital, usando o iPhone como o dispositivo líder para capturar retratos e vídeos. Mas por algum motivo, parece que Tim Cook quer encerrar essa relação.

A Apple iria com a sua maior concorrência para deixar a Sony

De acordo com o renomado analista asiático, com um histórico importante de vazamentos que se mostraram verdadeiros, a partir de 2026, os novos modelos de iPhone podem vir equipados com sensores de imagem CMOS ultra amplos de 1/2,6 polegadas e 48 MP fabricados pelo gigante sul-coreano responsável também pela linha Galaxy, a maior concorrente da Apple.

Embora este rumor não especifique se a Samsung substituirá a Sony completamente em outros aspectos ou componentes das câmeras do iPhone, o simples relatório sugere a possibilidade de uma mudança significativa na estratégia da empresa:

"É provável que a Samsung seja o novo fornecedor da CEI da Apple. Espera-se que a Samsung comece a enviar sensores de imagem CMOS ultra grande angular (CIS) de 1/2,6 polegadas e 48 MP para a Apple para iPhones a partir de 2026, quebrando o monopólio de anos da Sony no fornecimento para a Apple. Para isso, a Samsung teria criado uma equipe dedicada ao serviço da Apple."

É o que o informante destaca com a revelação inesperada de que até mesmo as pessoas da empresa coreana teriam desenvolvido um sensor especial para os rapazes de Cupertino.

Por que a Apple gostaria de acabar com a Sony para usar câmeras da Samsung

A decisão da Apple de diversificar seus fornecedores de componentes não seria por acaso, mas teria sérias implicações. Ao incorporar os sensores da Samsung, a empresa californiana poderia se beneficiar de novas tecnologias e capacidades que lhe permitiriam melhorar ainda mais a qualidade das fotos e vídeos capturados com seus dispositivos. E é aí que reside a explicação da mudança.

É importante destacar que a experiência fotográfica de um iPhone há anos não se resume apenas ao hardware. O processamento de imagem por meio de software e sua melhoria por IA desempenham hoje um papel fundamental na definição do estilo visual característico da Apple.

Sony seguiria os passos do iPhone 12 mini e ressuscitaria o Xperia Compact

Nos últimos anos, a Samsung tem se especializado em maquiagem digital para cada imagem capturada, enquanto a Sony tem se concentrado mais na fidelidade real da imagem por meio de hardware.

Esta mudança de direção seria determinante para encerrar o relacionamento com os japoneses. Embora os amantes da fotografia real talvez não fiquem muito felizes se tudo isso acabar sendo verdadeiro.