Astronautas da SpaceX retornaram do espaço com genes rejuvenescidos

Este estudo abre as portas para novas pesquisas sobre saúde no espaço e poderia mudar nossa percepção sobre envelhecimento e viagens espaciais no futuro (Milada Vigerova - Unsplash)

Apenas cerca de 600 pessoas já viajaram para o espaço, mas com a entrada de empresas como a SpaceX de Elon Musk, esse número está aumentando rapidamente. Missões mais longas e até mesmo o turismo espacial estão se tornando realidade, o que impulsiona os pesquisadores a estudar os efeitos dos voos espaciais na saúde humana.

Um estudo publicado na revista Nature revelou que quatro astronautas que voaram para o espaço com a SpaceX em setembro de 2021 retornaram com genes rejuvenescidos.

A missão, chamada Inspiration4, foi a primeira viagem espacial privada da SpaceX e não tinha um objetivo científico específico. Apesar da viagem ter durado menos de três dias, os genes dos quatro tripulantes rejuvenesceram significativamente.

Quem eram os tripulantes da Inspiration4?

A equipe da missão Inspiration4 era composta por civis de diferentes sexos, raças e idades, abrangendo quatro décadas. Durante o voo, os telômeros de todos os membros da tripulação se alongaram.

"Três dos quatro astronautas também mostraram um encurtamento dos telômeros uma vez de volta à Terra", explica Susan Bailey, bióloga especializada em câncer por radiação da Universidade Estadual do Colorado e líder da pesquisa.

O que são os telômeros?

Os telômeros são estruturas em forma de X localizadas nas extremidades dos cromossomos. Seu encurtamento está relacionado com o envelhecimento. Por sua vez, os radicais livres, associados a doenças como o câncer, também podem afetar essas estruturas.

O surpreendente é que a resposta dos telômeros aos voos espaciais foi rápida, sugerindo que até viagens curtas podem ter um impacto significativo em seu comprimento.

Os cientistas apontam que esta descoberta poderia revolucionar o futuro das viagens espaciais, levantando a possibilidade de promover escapadas espaciais como tratamentos anti-envelhecimento.

Quais podem ser as consequências para a saúde?

Apesar dessas descobertas, os cientistas ainda não compreendem completamente as consequências para a saúde dessas mudanças nos telômeros.

"Vamos precisar de mais pesquisas para descobrir como os telômeros longos e curtos podem afetar a saúde a longo prazo de um astronauta", indica Bailey.

Em outro artigo da mesma autora, ela mostra como a tripulação do Inspiration4 - assim como acontece com os alpinistas de grande altitude - apresentavam níveis elevados de RNA telomérico, o que os ajuda a cumprir sua função. No entanto, essas alterações podem não ser positivas para a expectativa de vida dos cosmonautas.

“Uma melhor compreensão dos telômeros e do envelhecimento poderia nos informar sobre a capacidade dos seres humanos não apenas de sobreviver a viagens espaciais de longa duração, mas também de prosperar e até colonizar outros planetas. Para isso, seria necessário que os humanos se reproduzissem no espaço e que as futuras gerações crescessem nele. Ainda não sabemos se isso é possível”, conclui Bailey.