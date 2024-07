O iPhone 17 Slim poderia se tornar o mais caro da história da Apple

Um novo relatório parece confirmar que o iPhone 17 Slim não é apenas um sonho, mas sim uma realidade, uma realidade potencialmente cara. Este é um smartphone que tem sido relatado há meses com base em diferentes rumores que nos faziam duvidar um pouco sobre a veracidade de sua existência. Mas parece que sim, a Apple está se preparando para lançar este smartphone ultrafino que, além disso, terá um preço considerável.

Com base nos primeiros relatórios, acredita-se que este iPhone super fino seria uma substituição do iPhone 16 Plus, mas em maio deste mesmo ano de 2024, especialistas da indústria sugeriram que era algo mais importante, algo como um salto geracional para iniciar esta nova era do dispositivo.

iPhone 15 Pro

A verdade é que esse tipo de mudanças não acontece de graça e tudo indica que este smartphone seria extremamente caro. Isso nos leva à pergunta necessária: quão fino será para justificar esse aumento nos custos?

Assim de fino seria o iPhone 17 Slim

O novo relatório sobre o preço do iPhone 17 Slim vem do confiável vazador Ice Universe através de sua conta oficial na rede social chinesa Weibo, que afirma que o novo smartphone da Apple estará acima do iPhone 17 Pro Max na linha e, portanto, no preço.

O modelo Pro Max é atualmente o iPhone mais caro de toda a linha, mas o novo Slim o superaria, já que, de acordo com o informante, enquanto o iPhone 17 Pro Max seria vendido por cerca de US$1.199, o iPhone 17 Slim começará em US$1.299.

É um salto impressionante, mas teoricamente justificado pelo detalhe de suas especificações técnicas. O renomado Ice Universe afirma que os quatro modelos do iPhone 17 terão telas LTPO, em vez de apenas os modelos Pro. Isso significaria que toda a linha do iPhone poderia ter telas ProMotion com taxas de atualização variáveis de até 120 Hz.

| iPhone 16 - Imagem conceitual .Tom's Guide

Quanto ao iPhone 17 Slim, o nome ainda não estaria confirmado, mas o que seria praticamente certo é que seria o modelo mais caro, mas não o maior. O iPhone 17 Pro Max teria uma tela de 6,86 polegadas, enquanto o iPhone 17 Slim terá uma tela de 6,65 polegadas.

Assim, seria maior do que o 17 Pro, que se espera que tenha o mesmo ecrã de 6,27 polegadas que o iPhone 17 normal. Além disso, teria 12 GB de memória RAM, um processador A19 e uma configuração de câmara tripla de 48 MP em todos os modelos, exceto no mais fino.

O iPhone 17 Slim seria extremamente caro, mas faria alguns sacrifícios, já que teria uma configuração de câmera dupla e uma memória RAM de 8 GB, não de 12 GB. Tudo para alcançar alguns milímetros a mais de espessura.

O iPhone 17 Slim será o novo Bentgate da Apple?

Quando a Apple lançou o iPhone 6 Plus em 2014, houve uma crise conhecida como o BentGate, onde os telefones eram muito caros e muito finos, a ponto de poderem dobrar apenas por sentar-se. Portanto, muitos se perguntam se os rapazes de Cupertino irão passar por essa mesma polêmica novamente ou não.

De acordo com The Information, o novo modelo do iPhone 17 Slim será “significativamente mais fino” com um chassi de alumínio, em vez de um invólucro de titânio como os modelos Pro da Apple, e terá uma “Dynamic Island” mais estreita.

Se de fato o smartphone acabar tendo corpo de alumínio, será necessário acompanhar de perto o desempenho do dispositivo assim que chegar aos usuários. Mas ainda faltam meses para confirmar sequer a existência do telefone.