A IA seria mais engraçada do que os humanos, de acordo com uma pesquisa

‘O quão divertido é o ChatGPT’ é uma nova pesquisa desenvolvida por especialistas da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, que comparou a qualidade do humor entre seres humanos e os Chatbots baseados em Inteligência Artificial (IA).

Através de piadas, o estudo determinou que, quando se trata de piadas inventadas, a IA tem uma vantagem sobre as pessoas. Os resultados do trabalho científico podem ser detalhados no relatório recentemente publicado na revista Plos One, que aponta que especialistas afirmam que o ChatGPT pode fazer piadas em um nível "igual ou mais divertido" do que as contadas por humanos.

Detalhes da pesquisa

Foi pedido ao modelo de linguagem para gerar manchetes humorísticas e/ou satíricas no estilo da publicação The Onion, e depois compará-las com aquelas escritas por editores e jornalistas reais. Para este teste, foi utilizado o GPT 3.5, uma versão anterior à atualmente disponível GPT 4.

As piadas da máquina receberam pontuações iguais ou superiores em comparação com o humor humano. Os chatbots baseados em inteligência artificial funcionam de maneira semelhante ao fazer piadas.

Para além dos gostos e humor pessoal, que variam consideravelmente de pessoa para pessoa, o ChatGPT, Gemini do Google e os assistentes de voz não são engraçados por si mesmos. Em vez disso, o que fazem é replicar o conteúdo encontrado em suas bases de dados. Não importa se é uma piada simples ou um título satírico elaborado: de qualquer forma, eles imitam o comportamento humano.