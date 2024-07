Revolucionaram a história da humanidade: 5 invenções da China que mudaram o desenvolvimento de nossa civilização

A China é um dos países mais importantes para o desenvolvimento da civilização na Terra. A partir do gigante asiático e de seus antigos impérios, surgiram invenções que, embora tenham sido criadas séculos atrás, continuam sendo fundamentais para o nosso cotidiano.

Muitos conhecem as contribuições da China para o mundo em termos culturais. No entanto, os antigos impérios desta região do mundo foram fundamentais para o desenvolvimento em ciência, comunicação, transporte e até mesmo para o surgimento da indústria têxtil.

Vamos dar uma olhada nestes cinco inventos que nasceram na antiga China, conforme relatado pelos colegas do Muy Interesante.

O papel

Foi inventado na China durante a dinastia Han. Registros históricos indicam que foi inventado em algum momento do século II a.C. Não é preciso ser um especialista para saber que esta invenção transformou radicalmente a forma como a informação era registrada e difundida. Antes de sua invenção, materiais como seda, bambu e madeira eram usados para escrever, mas eram caros e difíceis de manusear.

A bússola

O que seria dos viajantes em alto mar ou dos aventureiros das vastas florestas e montanhas sem a bússola. Originalmente usada para adivinhação, sua aplicação na navegação mudou o rumo da exploração marítima. Permitiu aos marinheiros se orientarem com maior precisão em alto mar, impulsionando o comércio e a interação cultural entre continentes. Eu ainda não sei usá-la, mas esse invento continua presente nos sistemas de navegação do mundo todo.

A pólvora

Embora este material seja a principal ferramenta com a qual milhões de pessoas morreram desde a sua criação, surpreenderá saber que quem o inventou não procurava criar explosivos. Diz-se que por volta do século IX d.C, a dinastia Tang procurava criar uma substância que lhes conferisse imortalidade. No entanto, ao perceberem o seu poder explosivo, aproveitaram-no para mudar (para sempre) as formas de enfrentar uma guerra. Não há estratégia militar que não tenha a pólvora como elemento principal.

O ábaco

As fórmulas, cálculos e matemática em geral devem muito ao ábaco. Com o surgimento das calculadoras eletrônicas, o ábaco se tornou um instrumento obsoleto, mas ainda é usado atualmente nos primeiros passos dados pelas crianças na matemática.

A seda

A história do tecido e da indústria têxtil não pode ser contada por completo sem mencionar a seda. Com sua textura suave e brilhante, tornou-se um bem de luxo altamente valorizado. Por séculos, a China manteve o monopólio de sua produção, e a Rota da Seda tornou-se uma artéria vital de comércio entre Oriente e Ocidente.