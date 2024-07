Adorável! Veja como ativar o modo Minion no WhatsApp

Modo Minion no WhatsApp

Por ocasião do lançamento de ‘Meu Malvado Favorito 4′, o frenesi por seus personagens voltou a surgir. É por isso que você pode ativar o modo Minion no WhatsApp para ter a personalização mais fofa e original de todas, que mais de um vai te perguntar como fazer para imitar.

Bem, a coisa mais importante que você precisa saber é que a opção não está disponível diretamente no aplicativo de mensagens instantâneas, mas para usá-la, precisamos usar o Nova Launcher, descrito como um “poderoso e elegante aplicativo, que nos permite personalizar a aparência da nossa tela inicial, ícones ou pastas”, de acordo com a descrição oficial nas lojas de aplicativos.

'Meu Malvado Favorito 4' é um sucesso nos cinemas | (Illumination & Universal Picture)

Mas não se preocupe, isso não colocará em risco a segurança de suas conversas, fotos, vídeos ou áudios, nem do dispositivo em geral, pois se destina apenas a fazer mudanças estéticas em usuários Android. Esses 'launchers' se dedicam especificamente a nos fornecer alternativas além das originais em estilos de letras, papéis de parede, widgets e logotipos de ícones.

Como ativar o modo Minion no WhatsApp?

Precisamente esses pontos mencionados anteriormente são os que você poderá personalizar ao ativar o modo Minion no WhatsApp.

Para iniciar o processo, você deve baixar o aplicativo. Depois de concluir esta etapa, abra o Nova Launcher e defina como padrão. Paralelamente, você deve baixar o logotipo personalizado do WhatsApp com os minions, disponíveis em qualquer banco de imagens como o Google Imagens.

Você pode personalizar o ícone do WhatsApp com o tema dos Minions ou outros de sua preferência | (Unsplash)

Certifique-se de que esteja em PNG transparente para que fique mais estético. Em seguida, vá para o ícone do WhatsApp e pressione por dois segundos, até que a opção Editar seja exibida. Em seguida, clique no logotipo do aplicativo, pressione Aplicativos e depois, Fotos.

Selecione a imagem salva e toque onde diz ‘Pronto’. Automaticamente, o modo Minion será ativado no seu WhatsApp.