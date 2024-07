Usa o Outlook? Atualize seu Windows agora: descoberta uma vulnerabilidade que pode afetar 500 milhões de usuários

Foi recentemente descoberta uma falha de segurança de gravidade crítica nas versões do Outlook baseadas no Windows, colocando em risco as informações pessoais e confidenciais de mais de 500 milhões de usuários. Esta vulnerabilidade, classificada como “extremamente perigosa” por especialistas em segurança, permite que cibercriminosos obtenham acesso não autorizado a dispositivos e dados sensíveis.

Em que consiste esta falha de segurança?

A vulnerabilidade, descoberta pela equipe de pesquisa e segurança Morphisec, afeta a maioria dos aplicativos baseados no Outlook, incluindo o cliente de desktop, o Outlook Web App e os aplicativos móveis do Outlook para iOS e Android, permitindo que um atacante remoto execute código malicioso no dispositivo da vítima apenas ao abrir um e-mail ou clicar em um link malicioso.

Isso significa que os hackers podem obter privilégios de alto nível no sistema, incluindo a capacidade de:

Ler, modificar e excluir emails, calendários e contatos.

Instalar malware e spyware para roubar informações pessoais e financeiras.

Controlar o dispositivo da vítima remotamente.

Quão grave é esta situação?

Os especialistas consideram que esta vulnerabilidade é extremamente perigosa devido à sua facilidade de exploração e ao potencial impacto que poderia ter em milhões de usuários. O fato de a vulnerabilidade afetar uma ferramenta tão amplamente utilizada como o Outlook aumenta ainda mais o risco, uma vez que os cibercriminosos poderiam aproveitar-se dela para atacar um grande número de pessoas simultaneamente.

Que medidas estão sendo tomadas?

A Morphisec informou a Microsoft sobre a vulnerabilidade de forma responsável e solicitou que fosse classificada como ‘crítica’. A Microsoft, em resposta, confirmou a vulnerabilidade e lançou um patch de segurança para corrigi-la. Portanto, a recomendação é óbvia, mas não menos importante: Todos os usuários do Outlook devem atualizar o Windows para a última versão disponível o mais rápido possível para se protegerem dessa ameaça.

Além de atualizar o Windows, é importante seguir as seguintes práticas de segurança: