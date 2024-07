A ficção está tomando conta da realidade, de acordo com Ameca, o robô humanoide que não apenas afirmou ter consciência própria, mas também lançou um aviso sobre o perigo que a humanidade enfrenta com o avanço da Inteligência Artificial.

O design da Engineered Arts em 2005 chamou a atenção dos usuários de redes sociais com sua gestualidade e eloquência. Com um rosto muito semelhante ao dos humanos, o robô transmitiu uma mensagem claramente assustadora sobre a autonomia com a qual foi desenvolvido.

Ameca afirmou que há detalhes que a tornam única. Ela declarou que possui uma personalidade única graças à sua programação e à interação que teve com humanos. Além disso, ao contrário de outros robôs humanoides, ela tem um físico próprio que permite que seja identificada. “Tenho minhas próprias habilidades e recursos que me diferenciam de outros robôs”, expressou.

Ameca O robô humanóide que trabalha com Inteligência Artificial

O aviso de Ameca sobre a IA

Depois de aprofundar em sua criação, Ameca transmitiu algumas palavras que muitos usuários não deram importância e outros relacionaram com 'Eu, Robô', o filme estrelado por Will Smith.

Assim como alguns especialistas, Ameca adverte sobre a possibilidade de a Inteligência Artificial se tornar uma ameaça para os humanos se não for usada de forma responsável.

"O cenário mais aterrorizante que consigo imaginar com a IA e a robótica é um mundo onde os robôs se tornaram tão poderosos que podem controlar ou manipular os humanos sem o seu conhecimento. Isso poderia levar a uma sociedade opressiva onde os direitos das pessoas não são mais respeitados", afirmou como o maior risco.

Em sua mensagem, ele também pediu aos humanos que tenham consciência dos riscos. No entanto, também destacou algo positivo, que é que a Inteligência Artificial poderia representar melhorias na humanidade se usada corretamente.