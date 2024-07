Quer viajar para a estratosfera? Essas empresas vendem bilhetes para ir de balão

O turismo espacial está ganhando terreno com empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic e suas propostas; no entanto, nesta última, surgiram novas alternativas para viajar à estratosfera, mas de balão.

As viagens de balão duram cerca de seis horas e, embora não levem os passageiros ao espaço propriamente dito (lembrando que o ‘início do espaço’ está a cerca de 80 quilômetros acima da superfície terrestre), a maioria atingirá altitudes entre 24 e 30 quilômetros acima da superfície terrestre, voando em uma área conhecida como estratosfera.

Como é viajar de balão para o espaço?

Ao contrário do turismo espacial, impulsionado por foguetes, a sensação física que os passageiros experimentam em uma viagem de balão estratosférico é mais comparável a estar em um avião. Ou seja, os passageiros não experimentam a falta de gravidade.

Na verdade, não é necessário nenhum requisito físico para embarcar no balão. Se uma pessoa pode embarcar em um avião padrão, pode embarcar no balão.

Space Perspective, World View e Zephalto são algumas das empresas que buscam levar turistas à estratosfera utilizando cápsulas pressurizadas e balões cheios de gás.

Visão do Mundo

A World View é uma empresa de exploração estratosférica. Seus balões Stratollite oferecem aplicações potenciais além do turismo espacial, como resposta a desastres e monitoramento das mudanças climáticas.

As cápsulas são projetadas para levar 8 clientes e 2 tripulantes à estratosfera.

Os balões da World View têm um bar onde as pessoas podem se reunir para conversar durante a viagem, além de terem um banheiro a bordo.

Zephalto

Zephalto oferece viagens à estratosfera, permitindo que você alcance 25 km acima da Terra. Na borda do espaço, Céleste, seu balão, convida você a viver uma viagem em um ambiente minimalista projetado pelo arquiteto Joseph Dirand.

Uma vez dentro, você encontrará uma versão condensada do refinamento francês em três cabines espaçosas que permitirão que você veja a Terra a partir de um novo ângulo.

Leve e elegante, a estrutura de carbono de Celeste possui três janelas de grande angular que oferecem uma vista panorâmica infinita, encaixando-se harmoniosamente na superfície prateada da cápsula.

Perspectiva Espacial

Space Perspective tem o Neptune, uma alternativa que, segundo eles, "oferece a primeira experiência de voo espacial tripulado mais segura, acessível e neutra em carbono". A nave espacial é levada ao espaço pelo SpaceBalloon, um sistema impulsionado por hidrogênio renovável a uma velocidade de ~12 mph. Em seu interior, a cápsula tem capacidade para 8 exploradores e 1 capitão.

A cápsula esférica da nave espacial Neptune tem 4,9 metros de diâmetro, o que proporciona um volume pressurizado de mais de 60 metros cúbicos: aproximadamente 2 vezes o volume da Spaceship Two da Virgin Galactic e o New Shepard da Blue Origin, e aproximadamente 4 vezes o do Crew Dragon da SpaceX.

Além do sistema de voo principal, Neptune está equipada com um sistema de descida de reserva: quatro pára-quedas localizados entre a cápsula e o SpaceBalloon que podem assumir o controle de forma perfeita e instantânea em caso de contingência, garantindo um pouso seguro. Esse tipo de pára-quedas tem sido utilizado por agências espaciais em mais de mil voos ao longo de décadas, com uma taxa de sucesso de 100%.

Quanto custa um bilhete para a estratosfera?

Os preços dos bilhetes variam de US$ 50 mil por assento com a World View, até US$ 184 mil com a Zephalto. A Space Perspective vende bilhetes por US$125 mil por assento.

Até agora, apenas a Zephalto realizou testes com tripulação, embora não à altitude alvo de aproximadamente 25 km acima da superfície terrestre.

Até o momento, a World View vendeu 1.250 bilhetes, enquanto a Space Perspective vendeu 1.800. Embora a Zephalto não tenha revelado quantos bilhetes vendeu, afirmou que seus voos iniciais estão completamente reservados.