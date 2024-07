Dia Mundial do Emoji: quais são os emojis que mais confundem por seu significado?

A linguagem se transforma ao longo dos anos e devido à incursão tecnológica, o uso de desenhos ou emoticons tem levado a interpretações infinitas sobre eles. Isso, por sua vez, representa um desafio que evidencia como as novas gerações interagem e dão novos significados a esses elementos gráficos.

Devido à sua popularidade, desde 2014, o Dia Mundial do Emoji é celebrado em 17 de julho. O dia busca destacar a importância dos símbolos na comunicação digital e seu impacto na forma como as pessoas se expressam na internet.

Embora os emojis possam facilitar as conversas, também podem causar confusão, pois a interpretação varia de acordo com o grupo geracional, cultura ou ambiente (profissional ou social). Essa situação tornou-se comum nos últimos anos devido à grande variedade de emojis disponíveis. Apenas no primeiro semestre de 2024, foram lançados 118 novos designs, de acordo com o Emojipedia, muitos dos quais foram criados com um significado totalmente diferente do que os usuários costumam dar, o que gera confusão em mais de uma ocasião.

Quais são os emojis mais confusos?

Com o objetivo de descrever quais são os emojis mais confusos em 2024 e suas interpretações, a Preply realizou uma pesquisa que demonstrou os 10 emojis que mais causam confusão entre os usuários.

O ícone do dedo com esmalte de unhas 💅 é o mais confuso, com interpretações como: elegância com 40%, esmalte de unhas (23%), "não ligue para mim, hehe" (22%) ou "cuidado pessoal" (15%).

Embora os emojis tenham nomes próprios desde a sua criação, o seu uso está aberto a muitas interpretações. Seja por ambiente cultural, normas sociais ou influências linguísticas, as pessoas podem atribuir diferentes significados ao mesmo emoji.

Enquanto alguém pode interpretar seu 👍 como aprovação ou concordância, outra pessoa pode vê-lo como uma resposta passivo-agressiva ou desdenhosa. A pesquisa revelou, por exemplo, que 48% das pessoas tiveram contato com um emoji mal interpretado que criou uma situação desconfortável.