Choveu, mas não nevou no inverno de 2023 na Antártica. Seria um efeito das mudanças climáticas?

Num feito sem precedentes, os pesquisadores documentaram em um recente artigo científico um evento de chuva no continente branco durante o inverno austral na ilha Rei George.

“Não foi apenas extraordinário o fato de ter chovido, mas também a duração do evento. A ilha Rei George suportou um aguaceiro de doze horas”, afirma o climatólogo Raúl Cordero, pesquisador da Universidade de Santiago do Chile (Usach) e membro do Programa Nacional de Ciência Antártica (Procien)”.

O que causou a chuva na Antártica?

O causador deste evento foi um rio atmosférico, entendido como uma faixa quente que transporta uma grande quantidade de calor e umidade que, ao chegar em terra firme, se condensa e forma nuvens que descarregam chuvas abundantes.

Os rios atmosféricos causam aumentos significativos de temperatura, elevação do nível de congelamento e precipitações líquidas em vez de neve em áreas costeiras. Além disso, isso pode acelerar o derretimento do gelo e afetar a estabilidade das camadas de gelo e glaciares.

Imagem da Ilha Rei George compartilhada por R.Cordero Chuva no continente branco durante o inverno meridional na Ilha Rei George

Quais são os efeitos positivos da chuva na Antártica?

No entanto, os rios atmosféricos também podem ter impactos positivos, como o aumento da acumulação de neve nas partes interiores do continente, o que é benéfico para a estabilidade dos gelos antárticos.

Estes eventos foram observados anteriormente durante o verão austral, mas não durante o inverno. Os estudos envolveram observações in loco de parâmetros atmosféricos através do lançamento de radiossondas e permitiram uma melhor compreensão desses fenômenos e seus impactos.

Quão comum é chover na Antártica?

Os rios atmosféricos estariam chegando com maior frequência à Antártida. Isso destaca a necessidade de haver monitoramento constante ao longo de todo o ano e não apenas na temporada de verão.

Estes fenômenos são naturais, mas considera-se que as mudanças climáticas e o aquecimento global são fatores-chave que potencialmente contribuem para a maior frequência e severidade desses eventos.

Por que é importante ter cientistas na Antártida?

A única maneira de monitorar os efeitos desse tipo de fenômenos é com observações in situ, uma vez que o evento teria passado despercebido se não houvesse pesquisadores no local. De acordo com os pesquisadores, esses fenômenos no inverno têm um impacto significativo na região, e a coleta de dados ajuda a entender melhor os padrões climáticos e suas variações sazonais.

Especificamente, o artigo “Rio atmosférico traz calor e chuva para o norte da península Antártica durante o inverno austral de 2023″ foi publicado na revista Geophysical Research Letters e contou com a participação dos pesquisadores Deniz Bozkurt e Jorge Carrasco (Universidad de Magallanes), Raúl Cordero e Francisco Fernandoy (Universidad Andrés Bello), Álvaro Gómez-Contreras (Universidad de Chile), Benjamín Carrillo (Universidad de Magallanes) e Bin Guan (Universidad de California).