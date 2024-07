Quando estará disponível a tecnologia 6G?

A importância dessa tecnologia no cenário das telecomunicações está crescendo, com empresas preparando o terreno para a próxima geração de comunicação sem fio

O caminho para a disponibilidade da tecnologia 6G está claramente delineado, com marcos importantes estabelecidos para 2026 e 2030, e uma colaboração ativa entre os líderes da indústria e os órgãos reguladores para garantir uma transição suave para a próxima era da comunicação sem fio.

Recentemente, HyoungJin Choi, pesquisador da Samsung Research, foi nomeado presidente do grupo de coordenação em IMT-2030 (6G), liderando os esforços para definir os padrões da tecnologia 6G.

Dessa forma, a Samsung desempenha um papel de destaque na padronização do 6G, em colaboração com o Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações (ITU-R) até 2029.

Quando começou o trabalho de definição para a tecnologia 6G?

Em novembro de 2023, a ITU-R lançou a Recomendação do Framework IMT-2030, estabelecendo as diretrizes para o desenvolvimento do 6G.

De acordo com o cronograma atual, espera-se que os requisitos de desempenho técnico para as tecnologias 6G sejam estabelecidos até 2026, o que permitirá que organizações como o Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) desenvolvam tecnologias candidatas.

Qual será o trabalho do grupo de coordenação do 6G?

O grupo de coordenação, sob a liderança de Choi, será responsável por delinear o processo para desenvolver os padrões tecnológicos do 6G, criar modelos para a apresentação de tecnologias candidatas e revisar propostas de várias partes interessadas.

De acordo com os especialistas, a padronização do 6G será um processo competitivo e colaborativo, envolvendo múltiplos atores da indústria e órgãos reguladores.

Quando o 6G será comercializado?

As especificações técnicas finais para o 6G serão concluídas até 2030, encerrando um processo de padronização de uma década.

Com o Marco IMT-2030 fornecendo indicadores-chave de desempenho, cenários de uso e um cronograma para padronização e comercialização, a indústria está pronta para avançar nos esforços de padronização detalhada.

Até lá, países e empresas competirão pela liderança no estabelecimento de padrões de comunicação 6G, incluindo requisitos de desempenho e faixas de frequência.

Quais são os desafios e oportunidades da tecnologia 6G?

Espera-se que o 6G traga avanços sem precedentes em áreas como a capacidade de rede, latência e conectividade, permitindo aplicações transformadoras em realidade aumentada, comunicações holográficas e sistemas autônomos.

Segundo os especialistas, à medida que o processo de padronização avança, será crucial abordar desafios como a alocação de espectro, eficiência energética e interoperabilidade global.