Como é por dentro a Estação Espacial Internacional?

A Estação Espacial Internacional (EEI), esse bastião da ciência e da cooperação internacional, esconde segredos que poucos conhecem. Em um vídeo, o astronauta da NASA, Frank Rubio, oferece um tour que revela os obscuros segredos de viver em órbita terrestre.

ANÚNCIO

O vídeo começa com Rubio, um astronauta experiente, nos guiando através dos diferentes módulos da EEI. Conforme o vídeo avança, Rubio descreve detalhadamente as rigorosas rotinas diárias que os astronautas devem seguir, desde horários de trabalho e exercícios rigorosos até protocolos de segurança.

Quais são os módulos que compõem a EEI?

Além do isolamento, a EEI é um lugar cheio de riscos invisíveis. Entre eles, Rubio menciona que os astronautas recebem uma dose significativamente maior de radiação do que na Terra, o que aumenta o risco de desenvolver câncer e outras doenças a longo prazo.

Além disso, os módulos são estreitos, e o espaço pessoal é praticamente inexistente. Os astronautas dormem em pequenas cápsulas e precisam compartilhar as instalações com seus colegas.

Alguns dos módulos da Estação Espacial Internacional são:

O Módulo Zarya , conhecido como "o depósito do horror", é crucial para o armazenamento de suprimentos, com paredes cobertas de cabos e equipamentos, criando uma atmosfera claustrofóbica.

, conhecido como "o depósito do horror", é crucial para o armazenamento de suprimentos, com paredes cobertas de cabos e equipamentos, criando uma atmosfera claustrofóbica. O Módulo Destiny é onde muitos dos experimentos que justificam a existência da EEI são realizados, incluindo a submissão e adaptação à microgravidade.

é onde muitos dos experimentos que justificam a existência da EEI são realizados, incluindo a submissão e adaptação à microgravidade. O Módulo Kibo possui um laboratório pressurizado e uma pequena plataforma externa que permite aos astronautas realizar experimentos no vácuo do espaço. A exposição direta ao espaço exterior coloca os astronautas em risco de descompressão e radiação, adicionando outro nível de perigo.

possui um laboratório pressurizado e uma pequena plataforma externa que permite aos astronautas realizar experimentos no vácuo do espaço. A exposição direta ao espaço exterior coloca os astronautas em risco de descompressão e radiação, adicionando outro nível de perigo. O Nó 2, também conhecido como Harmony, é um hub crucial que conecta os diferentes módulos da EEI. Harmony fornece energia elétrica e conexões de dados. Os quartos para quatro membros da tripulação estão localizados neste módulo.

Banheiros e higiene: um desafio diário

Projetados para funcionar em microgravidade, esses sistemas são complexos e podem falhar, criando situações embaraçosas e anti-higiênicas. Os astronautas devem aprender a usar esses dispositivos com precisão, o que adiciona outra camada de estresse à sua rotina diária.

Os astronautas estão isolados?

Um dos aspectos mais impactantes mencionados por Rubio é o isolamento extremo ao qual os astronautas estão sujeitos. Durante meses, e até anos, esses corajosos exploradores não têm contato direto com seus entes queridos.

ANÚNCIO

Rubio descreve isso como "estar em uma bolha de metal no meio do nada". Este isolamento não afeta apenas a saúde mental dos astronautas, mas também pode ter consequências físicas devido à falta de interação social e à monotonia do ambiente.

A EEI é, sem dúvida, uma conquista monumental da humanidade. No entanto, ela nos lembra que mesmo as maiores realizações tecnológicas e científicas têm um custo humano significativo. Os astronautas que vivem e trabalham na EEI fazem um sacrifício diário em nome da ciência e da exploração.