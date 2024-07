Procurando ideias para empreender? Vender trajes espaciais poderia ser uma oportunidade incrível

As necessidades atuais da NASA exigem trajes mais avançados para a EEI, bem como para futuras missões na Lua no âmbito do programa Artemis

A necessidade de trajes espaciais modernos é imperativa para a NASA se quiser continuar com as operações da Estação Espacial Internacional (EEI), mas também para realizar as ambiciosas missões do programa Artemis, que incluem a eventual exploração de Marte.

E é que, dois anos após a adjudicação de contratos à Collins Aerospace e à Axiom Space para o desenvolvimento de novos trajes espaciais, os problemas da NASA com ambas as empresas começaram a surgir, colocando em risco os objetivos de longo prazo da agência espacial.

O legado dos trajes espaciais

Os trajes espaciais usados pela NASA para caminhadas espaciais em órbita baixa da Terra são relíquias tecnológicas de quatro décadas atrás. Estes trajes, conhecidos como a Unidade de Mobilidade Extraveicular (EMU, em inglês), estrearam na década de 1980 e ultrapassaram em muito sua vida útil planejada.

Recentemente, um problema de vazamento de água na unidade de serviço e refrigeração de um traje usado pela astronauta Tracy Dyson obrigou a NASA a cancelar uma caminhada espacial planejada. Esse tipo de incidente destaca a urgência de ter trajes mais modernos e confiáveis.

O que acontece com os novos trajes espaciais?

Em 2021, a NASA selecionou a Collins Aerospace e Axiom Space para desenvolver novos trajes espaciais, atribuindo a cada um papéis específicos: Collins seria responsável pelos trajes para operações em órbita, enquanto Axiom desenvolveria os trajes destinados às missões lunares. Este acordo prometia ser um marco significativo na evolução dos trajes espaciais.

No entanto, tudo indica que a Collins Aerospace se retirará do contrato xEVAS (Exploration Extravehicular Activity Services). Chris Ayers, gerente geral da Collins Aerospace, informou seus funcionários sobre essa decisão, citando atrasos significativos e custos extras como as principais razões.

A empresa reconheceu suas dificuldades em cumprir os prazos e orçamentos estabelecidos, o que levou a solicitar a rescisão do contrato ou uma renegociação do mesmo.

E quanto à Axiom Space?

Com a possível saída de Collins, a responsabilidade da Axiom Space aumenta significativamente. A Axiom mostrou um progresso técnico comparativamente melhor no desenvolvimento de seu traje baseado no design do EMU; no entanto, ainda não completou a revisão crítica do design, um processo crucial e exigente.

Por outro lado, Axiom enfrenta desafios adicionais devido às altas taxas de juros e a um ambiente de cadeia de suprimentos complicado, o que tem dificultado a obtenção de financiamento constante.

A NASA procura alternativas

No meio dessas complicações, surge a pergunta de como a NASA procederá. Uma opção seria não reabrir imediatamente a competição para evitar enviar um sinal negativo sobre a capacidade da Axiom de cumprir seus contratos.

Se a NASA decidir reabrir a competição, um possível candidato poderia ser a SpaceX, que já desenvolveu um traje espacial básico para apoiar a missão privada Polaris Dawn. Essa possível competição poderia revitalizar o processo e garantir que os objetivos tecnológicos e de missão da agência sejam cumpridos.

O que implica procurar novos parceiros?

O desenvolvimento de novos trajes espaciais é uma tarefa de grande complexidade que requer não apenas avanços tecnológicos, mas também uma gestão eficaz de recursos e prazos. A capacidade da agência para se adaptar e encontrar soluções alternativas será crucial para garantir o sucesso de suas futuras missões e manter sua liderança na exploração espacial.