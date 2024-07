Pedir o que quiser: o método de Sam Altman para alcançar o sucesso

Numa conversa entre Bill Gates, fundador da Microsoft, e Sam Altman, CEO da OpenAI, este último revelou seu segredo para o sucesso: ser descarado.

Altman diz que - como também disse Fito Paez - "é apenas uma questão de atitude"; e resume a chave do sucesso em uma frase simples: "só precisa pedir o que quer".

Na sua conversa com Gates, Altman explicou que muitas pessoas não alcançam seus objetivos porque não se atrevem a pedir o que realmente desejam, temendo a rejeição. Segundo Altman, ser claro e direto pode surpreender pela sua eficácia. Além disso, ele destaca a importância da persistência e da capacidade de superar desafios como chaves para o sucesso.

Quais são os conselhos de Sam Altman para ter sucesso?

Esta abordagem, que Altman já havia detalhado em um artigo de seu blog em 2019, baseia-se na premissa de que podemos moldar o mundo de acordo com nossa vontade mais do que pensamos. Ele aconselha as pessoas a não desistirem facilmente e a se esforçarem continuamente para aproveitar as oportunidades que surgirem.

De acordo com o CEO da OpenAI, pedir exatamente o que se quer, sem rodeios, é um bom caminho para alcançar o sucesso em qualquer área.

Ser uma curva exponencial

Altman afirma que devemos aspirar a que a vida siga uma trajetória cada vez maior para cima e para a direita. Ele diz que é importante avançar para uma carreira que tenha um efeito composto, já que a maioria das carreiras progridem de forma bastante linear.

“Não vá querer se dedicar a uma carreira em que as pessoas que a exercem há dois anos possam ser tão eficazes quanto aquelas que a exercem há vinte; a sua taxa de aprendizagem deve ser sempre alta. É útil focar em adicionar outro zero àquilo que define como métrica de sucesso: dinheiro, status, impacto no mundo ou o que quer que seja. Confia no exponencial, tem paciência e se deixe agradavelmente surpreender”, assegura.

Ter demasiada confiança em si mesmo

Altman aponta que a confiança em si mesmo é imensamente poderosa e que as pessoas mais bem-sucedidas que ele conhece acreditam em si mesmas quase ao ponto de se enganarem.

"Cultive isso cedo. Se você não acredita em si mesmo, é difícil permitir-se ter ideias contrárias sobre o futuro. No entanto, a confiança em si mesmo deve ser equilibrada com a consciência de si mesmo: costumava odiar críticas de qualquer tipo e as evitava ativamente, agora tento sempre ouvi-las assumindo que são verdadeiras e, em seguida, decido se quero agir em conformidade ou não. Buscar a verdade é difícil e muitas vezes doloroso; mas é o que separa a confiança em si mesmo da autoenganação", destaca.

Aprender a pensar de forma independente

Altman argumenta que o empreendedorismo é muito difícil de ensinar e que as escolas fazem exatamente o oposto: ensinam a ser empregados.

"Uma das lições mais poderosas que podemos aprender é que podemos descobrir o que fazer em situações que parecem não ter solução. Quanto mais vezes você fizer isso, mais vai acreditar. A determinação vem de aprender que você pode se levantar novamente depois de ser derrubado", afirma.

Ser bom em vendas

Altman afirma que a confiança em si mesmo, por si só, não é suficiente: também é necessário ser capaz de convencer outras pessoas do que se acredita.

“Todas as grandes carreiras, até certo ponto, tornam-se trabalhos de vendas. Você deve evangelizar seus planos para os clientes, possíveis funcionários, imprensa, investidores, etc. Isso requer uma visão inspiradora, fortes habilidades de comunicação, um certo grau de carisma e evidência de capacidade de execução”, observa.

Pense em assumir riscos como algo fácil

A maioria das pessoas superestima o risco e subestima a recompensa. Altam diz que assumir riscos é importante porque é impossível estar sempre certo: é preciso experimentar muitas coisas e se adaptar rapidamente à medida que se aprende mais.

Outras dicas de Sam Altam para ter sucesso

Em 2019, Sam Altman elaborou uma lista completa de conselhos para ter sucesso que você pode ler em seu blog pessoal. No entanto, há um que ele considera extremamente relevante: "sentir-se impulsionado internamente".

Altman considera que a maioria das pessoas costuma ser motivada principalmente por fatores externos e faz o que fazem porque querem impressionar outras pessoas.

“Isto é ruim por muitas razões. As pessoas mais bem-sucedidas que conheço têm um impulso principalmente interno: fazem o que fazem para impressionar a si mesmas e porque se sentem obrigadas a fazer com que algo aconteça no mundo”, destaca.